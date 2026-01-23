Chiar şi atunci când ne protejăm, aşa cum tocmai am discutat, şi chiar şi atunci când nu facem parte din grupele de risc, pot apărea complicaţii. Mai ales dacă tratăm superficial gripa şi nu cerem sfatul unui specialist atunci când vedem un test pozitiv. Şi asta pentru că tratamentul este specific şi suprainfecţiile sau complicaţiile pot agrava starea pacientului galopant. Un caz neobişnuit este chiar al unei tinere, studentă la medicină, vaccinată, care este acum la terapie intensivă, în stare gravă. Complicaţiile sunt atât de severe, încât tânăra a fost transferată la Elias cu afecţiuni neurologice.

Tânăra de 19 ani, studentă la Medicină, a ajuns iniţial la spitalul din Constanţa cu gripă de tip A. Starea ei s-a agravat şi a fost transferată cu elicopterul, intubată, la Institutul Matei Balş din Capitală. Deşi vaccinată şi fără să se ştie cu alte afecţiuni, fata e acum la terapie intensivă.

"Vaccinat fiind face o formă de gripă, gripă de tip A cu complicaţii. Complicaţii care pot să ducă mai departe spre o stare critică", spune Adrian Marinescu, managerul Institutului "Matei Balş", Bucureşti.

"A fost în stare gravă de la început, a venit la finalul săptămânii trecute, a fost internată direct pe Terapie Intensivă. 00.40 E ciudată şi pentru noi evoluţia asta, nu s-ar justifica la o persoană aşa de tânără.", precizează Claudia Cambrea, manager "Spitalul de Boli Infecțioase", Constanța.

Articolul continuă după reclamă

Doar în ultima săptămână s-au înregistrat 100 de mii infecţii respiratorii, cu 30% mai multe decât în ultima raportare. Peste şase mii de cazuri au primit şi confirmare de gripă. Cele mai multe sunt în Bucureşti, Prahova, Cluj şi Constanţa. 20 de bolnavi au fost ucişi de complicaţiile cauzate de virus, dublu faţă de săptămâna trecută.

"Groaznic mă simt, am gripă da, febră, frisoane, greaţă, tuse, dureri de cap insuportabile.", spune un pacient.

Doar în ultima săptămână s-au înregistrat 100 de mii infecţii respiratorii

"S-a trezit noaptea, avea dureri, nu mai putea să înghită şi când ne-am uitat avea roşu. Şi febră mare care nu ceda la antitermice.", spune o mamă.

Medicii de la Urgenţe abia mai fac față cazurilor scăpate de sub control. La Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu vizitele au fost limitate.

"Ei dacă bolnavi fiind mai primesc suplimentar o viroză, gripă sau infecţie respiratorie sau orice alt virus, starea lor de sănătate se poate înrăutăţi.", spune Lavinia Danciu, Director Medical Spitalul de Pneumoftiziologie, Sibiu.

Medicii spun că, deşi vaccinul nu ne apără 100% în faţa bolii, ne fereşte de formele grave. Doar 1,2 milioane de români s-au vaccinat antigripal sezonul acesta.

"Au început să se îndesească formele severe care evident rămân spitalizate şi care evident au o evoluţie foarte dificilă. Asta inseamnă insuficientă respiratorie acută determinată de infecţia cu virusul gripal, toţi sunt nevaccinaţi şi pe fondul unor afecţiune preexistente severe, comorbidităţi ori vârstnici.", declară Simin Florescu, managerul Spitalului "Victor-Babeş", Bucureşti.

Medicii spun că, deşi vaccinul nu ne apără 100% în faţa bolii, ne fereşte de formele grave

Şi încă n-am ajuns în vârful sezonului de îmbolnăviri. Ce e mai rău vine în următoarele două săptămâni. Un sistem imunitar scăzut ne transformă într-o ţintă sigură.

"Este recomandată o alimentaţie bogată în Vitamina C din surse naturale cum sunt fructele, legumele administrate zilnic.", explică medicul nutriționist Anca Bodislav.

"Fructe, legume, de obicei îmi fac, de exemplu, salate foarte sănătoase din legume sau fructe, sucuri naturale, supe, ce este mai natural.", spune o femeie.

Medicii le recomandă celor care se ştiu şi cu alte afecţiuni să se ducă la spital atunci când apar simptome puternice de gripă: febră care nu cedează, tuse şi dureri musculare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare justificată majorarea tarifelor STB? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰