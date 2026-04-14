Video "Să învie permisele!". Doi polițiști brăileni s-au filmat în noaptea de Înviere cântând manele în autospecială
Este scandal uriaş la IPJ Brăila după ce doi agenți, aflați în timpul programul de muncă, s-au filmat în autospecială în timp ce fredonează manele.
Polițiștii nu s-au oprit la atât și au făcut afirmații legate și de activitatea din teren. Totul s-ar fi întâmplat în noaptea de Înviere, iar videoclipul s-a viralizat imediat pe internet.
După ce au stârnit mai multe critici, în cele din urmă, imaginile au fost şterse.
Acum cei doi agenţi sunt cercetaţi disciplinar.
