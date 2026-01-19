Incident șocant, ieri, pe pârtia din Poiana Brașov. Un bărbat a lovit un salvamontist, supărat că nu a fost ajutat să găsească telefonul pierdut al soţiei.

Totul a început în jurul orei 15, când bărbatul devenit recalcitrant s-a prezentat la baza salvamont din Postăvaru, din zona superioară a Masivului Postăvaru, cerând ajutor să-și găsească un telefon pe care l-a pierdut în zăpadă.

Salvamontistul cu care a vorbit i-a explicat că nu intră în atribuțiile salvatorilor montani să facă astfel de acțiuni și că oricum este o zi extrem de aglomerată. 15 persoane a fost salvate doar sâmbătă de pe părtiile din zona masivului Postăvaru. 15 persoane intrate în situații dificile, în principal în timpul practicării sporturilor de iarnă.

Salvamontistul i-a oferit însă o lopată bărbatului pentru a-l ajuta să-și caute telefonul pierdut sub zăpadă. Bărbatul a aruncat lopata în pădure, a devenit recalcitrant și l-a lovit cu pumnii în zona feței pe salvatorul montan aflat în serviciu. În mai puțin de 5 minute la fața locului a ajuns un echipaj al jandarmeriei montane Brașov solicitat de urgență.

Jandarmii montani l-au găsit pe bărbatul recalcitrant, l-au imobilizat, l-au condus la sediul postului de poliție din Poiana Brașov și acolo polițiștii i-au făcut acte într-un dosar penal în care fapta investigată este de lovirea sau alte violențe. Evident, bărbatul recalcitrant urmează să răspundă pentru ce i-a făcut salvatorului montan.

Pe de altă parte, salvamontiștii județului Brașov au văzut în repetate rânduri în Predeal, pe pârtii neamenajate persoane care pătrund îmbrăcate, spre exemplu, în trening și adidași, adică total neadecvat pentru condițiile de iarnă, pătrund pe aceste pârtii neamenajate, urcă pe jos și la coborâre improvizează tot felul de mijloace de alunecare, de genul pungilor sau plaselor, evident, punându-și viața în pericol. Salvamontiștii atrag atenția asupra acestei practici care este periculoasă.

