Un dispozitiv inventat şi brevetat de un inginer român ajută pompierii să scoată victimele din puţuri. Sistemul poate fi coborât până la 100 de metri. Echipamentul a fost creat după ce inventatorul lui a privit la televizor, cu ani în urmă, cum un copil a fost scos dintr-un puţ de un adolescent legat cu o sfoară.

În 2013, un copil de 2 ani era scos dintr-un puţ de un adolescent coborât cu o frânghie. Astfel de situaţii l-au motivat pe inginerul Ioan Bădărău să inventeze un dispozitiv care să ajute la salvarea persoanelor care cad în spaţii înguste, cu riscuri minime pentru pompieri.

"Uitandu-mă pe internet, am văzut că aşa ceva nu există. Mi-a venit ideea acestui echipament. E unic în lume şi ca metodă extracţie şi ca metodă de funcţionare", a declarat Ioan Bădărău, inginer electronist.

Sistemul foloseşte mai multe tije metalice care se îmbină între ele. Este echipat cu o cameră de filmat pentru urmărirea victimei şi poate fi coborât până la o adâncime maximă de 100 de metri.

Echipamentul a fost testat cu succes în misiuni reale, de pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov. În două din misiuni doi copii au fost scoşi în viaţă, doi copii care au căzut în puţuri adânci, iar a treia misiune a presupus extragerea unei femei decedate într-o fântântă.

"Servanţii manevrează tijele. Prima tijă are la capăt un declanşator care ne ajută să extragem victima. Am intervenit cu acest echipament la Balta Sărată în judeţul Teleorman în 2017", a povestit colonelul Nicolae Cornea.

"Acest echipament, după cunoştinţa mea, costa în jur de 110.000 de lei", a spus Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.

Pompierii l-au primit gratis.

"Există un grup de intervenţie format din mai multe subunitati care intervin la astfel de intervenţii speciale. Ne deplasăm ori cu elicopterul, ori pe roţi", a declarat Irinel Precup, şeful ISU Bucureşti - Ilfov.

Dispozitivul este echipat inclusiv cu o cutie de rezonanţă, care amplifică sunetele şi le face inteligibile la suprafaţă. De asemenea, poate fi adaptat şi pentru intervenţii acvatice, ca să-i ajute pe scafandrii ISU.

