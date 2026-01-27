Video Salvări fără improvizații: Invenția românească care ajută pompierii să scoată victimele din puţuri
Un dispozitiv inventat şi brevetat de un inginer român ajută pompierii să scoată victimele din puţuri. Sistemul poate fi coborât până la 100 de metri. Echipamentul a fost creat după ce inventatorul lui a privit la televizor, cu ani în urmă, cum un copil a fost scos dintr-un puţ de un adolescent legat cu o sfoară.
În 2013, un copil de 2 ani era scos dintr-un puţ de un adolescent coborât cu o frânghie. Astfel de situaţii l-au motivat pe inginerul Ioan Bădărău să inventeze un dispozitiv care să ajute la salvarea persoanelor care cad în spaţii înguste, cu riscuri minime pentru pompieri.
"Uitandu-mă pe internet, am văzut că aşa ceva nu există. Mi-a venit ideea acestui echipament. E unic în lume şi ca metodă extracţie şi ca metodă de funcţionare", a declarat Ioan Bădărău, inginer electronist.
Sistemul foloseşte mai multe tije metalice care se îmbină între ele. Este echipat cu o cameră de filmat pentru urmărirea victimei şi poate fi coborât până la o adâncime maximă de 100 de metri.
Echipamentul a fost testat cu succes în misiuni reale, de pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov. În două din misiuni doi copii au fost scoşi în viaţă, doi copii care au căzut în puţuri adânci, iar a treia misiune a presupus extragerea unei femei decedate într-o fântântă.
"Servanţii manevrează tijele. Prima tijă are la capăt un declanşator care ne ajută să extragem victima. Am intervenit cu acest echipament la Balta Sărată în judeţul Teleorman în 2017", a povestit colonelul Nicolae Cornea.
"Acest echipament, după cunoştinţa mea, costa în jur de 110.000 de lei", a spus Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2.
Pompierii l-au primit gratis.
"Există un grup de intervenţie format din mai multe subunitati care intervin la astfel de intervenţii speciale. Ne deplasăm ori cu elicopterul, ori pe roţi", a declarat Irinel Precup, şeful ISU Bucureşti - Ilfov.
Dispozitivul este echipat inclusiv cu o cutie de rezonanţă, care amplifică sunetele şi le face inteligibile la suprafaţă. De asemenea, poate fi adaptat şi pentru intervenţii acvatice, ca să-i ajute pe scafandrii ISU.
