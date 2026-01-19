Mărturii impresionante făcute de eroii incidentului grav de la Craiova, cei care şi-au riscat viaţa ca să ajute o fetiţă căzută în apa îngheţată a unui lac. Alături de muncitorul indian care a salvat-o pe copilă, a fost şi un bancher român. Pentru Observator, bărbatul de 48 de ani a povestit momentele dramatice prin care au trecut toţi trei. Emoţionaţi de povestea cetăţeanului indian, românii strâng bani pentru a-l ajuta să meargă acasă să-şi vadă fetiţa şi soţia.

Indianul erou din Craiova, răsplătit: donaţii pentru familia lui şi titlul de cetăţean de onoare

Scenele dramatice din parcul Romanescu din Craiova au făcut înconjurul internetului şi au emoţionat o ţară. Primul care îi sare în ajutor fetiţei de cinci ani este Vipan Kumar, un muncitor din India. Doar că şi el cade în apa îngheţată. În sprijinul lor, pleacă fără să stea pe gânduri un alt bărbat. El este Mădălin Popescu, are 48 de ani şi este director de bancă în Craiova. S-a târât pe gheaţă cu o targă de plastic.

Al doilea salvator, martor întâmplător în parc

"Când am ajuns lângă ei şi m-am întins să iau fata, s-a rupt gheaţa, nu a ţinut şi în momentul respectiv am ajuns şi eu în apă. Am continuat să mă ţin de targă. I-am prins, ei s-au prins de mine. Targa mi-a scăpat din mână. M-am ţinut de gheață, moment în care m-am ţinut de cea de-a doua frânghie. Au început să tragă de frânghia respectivă, îmi scăpa", a povestit Mădălin Popescu, unul dintre salvatori.

Mădălin Popescu trecea întâmplător prin parc. Deşi nu a făcut niciun curs de salvare, în faţa unei situații-limită, nu a stat pe gânduri.

"Nu stai să te gandesti ce simţi e adrenalină şi faci ce crezi că trebuie. Principalul merit l-a avut cetăţeanul indian", a continuat Mădălin.

Cetăţeanul indian are 47 de ani şi lucrează în construcţii în România din 2024. Acasă, are şi el o fiică de 8 ani.

"Părinţii strigau "Salvaţi-mi fiica!". Am făcut tot ce am putut, dar copila a fost foarte curajoasă. M-am gândit la ea ca şi cum ar fi fost fetiţa mea de asta am încercat să o salvez", a declarat Vipan Kumar, salvatorul indian.

Ce spun martorii despre incident

"Un gest foarte frumos, au dat dovadă de curaj. A fost groaznic ce s-a întâmplat, dar din păcate nici măcar astăzi nu era o pancartă cu atenţie, aveţi grijă", a spus un martor.

Martorii povestesc că fetiţa a fugit într-o secundă de lângă tatăl ei şi nu s-a oprit când a strigat-o. Părintele ar fi încercat să ajungă la ea, dar nu a reuşit.

"A sărit primul şi el a fost cel care a încercat, a spart gheaţa, nu a reuşit să treacă peste gheaţa respectivă, să se suie pe ea tocmai pentru că era mai masiv", a explicat Mădălin Popescu, salvator.

Solidaritate pentru eroul din India

Fetiţa, dar şi salvatorul ei din India, sunt în continuare în spital după ce au stat jumătate de oră în apa îngheţată.

Între timp, impresionați de povestea lui Vipan Kumar, românii strâng bani să-l ajute să meargă acasă să-și vadă familia.

Pentru eroism, indianul va primit titlul de cetăţean de onoare al Craiovei.

