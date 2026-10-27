Descoperire arheologică impresionantă la Constanţa. Un sarcofag roman, în care se aflau rămăşiţele unui băiat, a fost găsit în timpul săpăturilor din zona Flămânda. În interior, arheologii au descoperit jucăriile copilului, dar şi un medalion care atesta cetăţenia romană. Starea de conservare i-a surprins pe specialişti, care au constatat că până şi părul băiatului s-a păstrat intact.

Sarcofagul copilului roman, deschis live pe Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Constanţa - Consiliul Judeţean Constanţa via Facebook

Sarcofagul copilului a fost găsit în timpul săpăturilor din zona Flămânda, din Constanța.

Deschiderea sa a fost făcută în prezența mai multor martori și transmisă în direct pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Constanța, scrie Mediafax.

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Când a fost deschis, arheologii au spus că este vorba despre un copil, băiat, născut roman, având alături medalionul care certifică faptul că este cetățean roman.

De asemenea, în sarcofag au fost găsite intacte jucăriile băiatului, între care un căluț, dar și ghirlande și brățări.

"Inclusiv părul se păstrează. Este totul intact", spune un muzeograf.