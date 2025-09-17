Canalizare cu iz penal într-o primărie din Gorj. Apele Române Jiu au sesizat Parchetul după ce au descoperit că sistemul a fost dat gata fără autorizaţii. Între timp, investiţia de 300.000 euro, finalizată acum 5 ani, a fost furată bucată cu bucată, de la ţevi şi până la camere de supraveghere. Nu a funcţionat niciodată, dar oameni s-au branşat ilegal.

Satul în care o mega investiţie de 300.000 de euro a fost furată bucată cu bucată

Edilul, care e la primul an de mandat, suportă consecinţele: o amendă de 30.000 de lei şi zero bani pentru refacerea canalizării.

Aninoasa, un sat la 50 de kilometri de Târgu Jiu, care numără câteva sute de locuitori. Pe hârtie, oamenii de aici îşi câştigaseră dreptul la normalitate - o reţea de canalizare, lungă de 3 km, făcută cu bani europeni. 300.000 euro s-au investit în sistemul care n-a funcţionat niciodată.

Primăria Aninoasa a fost sesizată de Administraţia Bazinală de Apă Jiu încă de acum cinci ani că nu are toate avizele. S-au dat amenzi, dar problema s-a adâncit. Acum, actualul edil, care a moştenit problema de la vechea conducere, s-a trezit cu un dosar penal.

Soluţiile, greu de accesat

Investiţie furată bucată cu bucată

În 2021 vă arătam la Observator cum mega investiţia din Aninoasa a fost furată bucată cu bucată, de la ţevi de canalizare şi până la camerele de supraveghere. Nici gardul ce înconjura cândva staţia de epurare nu mai există.

Autorităţile locale au blindat conducta care se deversa în Râul Gilort.

Şi, cum un necaz nu vine niciodată singur, Primăria Aninoasa a fost amendată cu 30.000 lei de comisarii Gărzii de Mediu, după ce au găsit deşeuri abandonate şi ambrozie netăiată.

