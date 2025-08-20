S-au cunoscut pe Instagram, s-au inspirat de pe TikTok. Așa s-a ajuns la tragedia de pe Autostrada A1. Doi tineri, o fata de 14 ani și un băiat de 18, s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR, pentru că nimeni nu înțelegea dragostea lor. Nici familia ei, care nu accepta ideea că tânărul de 18 ani nu are un serviciu, nici autoritățile, care au deschis la un moment dat un dosar penal pentru viol pe numele tânărului, după ce fata fugise de acasă să fie cu iubitul ei.

Anchetatorii au stabilit că victimele sunt o fată de 14 ani din localitatea Crevedia Mare, judeţul Giurgiu, şi un băiat de 18 ani din judeţul Buzău.

Cei doi adolescenţi aveau o relaţie şi, de aproximativ trei luni, locuiau împreună în casa părinţilor fetei. La început, familia ar fi acceptat relaţia lor, însă ulterior au apărut tensiuni. Potrivit primelor informaţii, părinţii nu ar mai fi fost de acord ca tânărul să rămână fără un loc de muncă, aspect care ar fi dus la numeroase neînţelegeri.

Gestul extrem, făcut îmbrăţişaţi

În momentul tragediei, şoferul TIR-ului a povestit pentru Observator că i-a văzut pe cei doi aruncându-se pe carosabil îmbrăţişaţi. Impactul le-a fost fatal.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Trupurile celor doi adolescenţi au fost transportate la Institutul de Medicină Legală, pentru necropsie.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

