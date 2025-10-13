Antena Meniu Search
Video Scandal la o biserică din Arad. Protestele credincioşilor au blocat instalarea unui nou preot paroh

S-au încins spiritele, la biserica din Sânnicolaul Mic, judeţul Arad, acolo unde ar fi trebuit instalat un nou preot paroh, contestat însă de majoritatea enoriaşilor. Nemulţumirea oamenilor ar fi că noul paroh nu a dat concurs pentru post şi a fost numit datorită relaţiilor sale.

Hotărâţi să oprească instalarea preotului, zeci de credincioşi s-au încuiat în curtea bisericii.

Protopoul venit să-l înscăuneze pe paroh nu a fost lăsat să intre în biserică, iar în cele din urmă, preotul a fost nevoit să iasă din lăcaş flancat de jandarmi.

"Noi eram vreo 280 în curte, ei vreo 100 afară, cu tot cu protopop, cu tot cu vicar și care au mai fost ei. Bogdan Noghiu nu va fi preot paroh aici așa cum vrea acum, numit fără concurs, decât peste cadavrul nostru. Cheile sunt la noi, e biserica noastră, a enoriașilor, nu a unei găști politice, și așa va rămâne. Am închis-o, cheile sunt la noi și așa va rămâne. Bogdan Noghiu a plecat acasă și a fost o mare victorie pentru acest cartier", a declarat un enoriaş pentru SpecialArad.ro.

Enoriaşii sunt hotărâţi să continue protestele dacă situaţia nu se va schimba.

