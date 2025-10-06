Este scandal la Facultatea de Matematică şi Informatică din Cluj Napoca. Studenţii ameninţă cu boicotarea cursurilor, nemulţumiţi că au fost mutaţi într-o clădire izolată, situată la periferia oraşului. Tinerii sunt revoltaţi şi spun că noile spații sunt improprii și greu accesibile.

Studenții Facultății de Matematică-Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai au început astăzi boicotul prin care nu mai vor să participe la cursuri.

Sunt total nemulțumiți de faptul că facultatea le-a fost mutată în afara orașului, în clădirile Centrului Regional de Excelență pentru Industrii Creative. Vorbim despre o clădire izolată, în câmp, aflată la 10 km distanță de campusul studențesc, iar drumul până acolo, pentru cineva care nu are mașină, e o adevărată provocare. Din centrul orașului, de exemplu, studenții trebuie să schimbe cel puțin 3 autobuze ca să ajungă la cursuri, iar ultimul dintre ele circulă doar din 20 în 20 de minute în afara orelor de vârf.

Studenții sunt total nemulțumiți și de lipsa facilităților de bază. Spun că sunt probleme inclusiv cu apa de la băi, sălile nu sunt făcute pentru predat și nu au nici magazin în apropiere. Reprezentanții facultății spun că le înțeleg nemulțumirea, dar, în cele din urmă, cu toții vor fi mutați aici, pentru că, în câțiva ani, tot ce e aici se va transforma într-un adevărat campus. Le-au cerut celor de la compania de transport local să suplimenteze numărul de autobuze care vin până aici, lucru pe care cei de la companie l-au făcut, dar tot nu există o rută directă din centrul orașului, acolo unde se află căminele.

Ca răspuns, studenții spun că, începând de astăzi, nu vor mai participa la cursuri. Au făcut și o petiție transmisă inclusiv ministrului Educației și cer ca, până la găsirea unei soluții mai aproape de oraș, să facă cursurile online.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

