Seară de coșmar într-un bar din Constanța. Trei bărbați au fost răniţi după ce un conflict spontan, alimentat de consumul de alcool, s-a transformat într-o încăierare violentă. Intervenția rapidă a forțelor de ordine a pus capăt scandalului, iar suspectul a fost prins în doar câteva minute, pe o stradă din municipiu, și dus la audieri.

Scandal sângeros într-un bar din Constanța. Trei bărbaţi au fost răniţi, atacatorul reţinut

Un incident violent a avut loc sâmbătă seară, într-un bar de pe strada Dispensarului din Constanța, unde mai multe persoane s-au luat la bătaie.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, scandalul a izbucnit pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan. Trei bărbați au fost răniți după ce ar fi fost atacați cu un obiect tăietor-înțepător.

La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție care au reușit să aplaneze conflictul și să identifice persoanele implicate.

Articolul continuă după reclamă

Agresorul a fost prins după doar câteva minute, pe o stradă din municipiu, de către polițiștii Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră. El a fost imobilizat și dus la sediul poliției pentru audieri și stabilirea situației de fapt.

Cercetările continuă pentru a clarifica toate împrejurările incidentului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰