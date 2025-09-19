Antena Meniu Search
Scene sfâșietoare în Capitală. Un băiețel de 7 ani a murit electrocutat în curte, sub ochii părinţilor

Un copil de doar 7 ani a murit electrocutat în curte, sub ochii familiei. Potrivit autorităţilor, tragedia s-a produs în timp ce se juca cu un aparat de radio conectat la priză.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 17:43

Clipe de groază pentru o familie din Bucureşti. Un băieţel de doar 7 ani s-a stins fulgerător, după ce s-ar fi electrocutat în curtea casei, de pe strada Toporului.

Din primele informații, în curte se aflau muncitori care efectuau lucrări, iar copilul se juca cu un aparat de radio conectat la priză. Într-o clipă, micuțul a căzut la pământ.

Un martor a realizat ce se întâmplă și a strigat după mama copilului, care l-a scos imediat în stradă. Ceilalţi oameni prezenţi în momentul tragediei au sunat la 112, iar mai multe echipaje medicale și de poliție au ajuns de urgență la fața locului.

"Minorul de 7 ani se juca cu un aparat radio și a căzut dintr-o dată. A fost resuscitat, însă nu a răspuns manevrelor și a fost declarat decesul", a transmis Poliția.

Medicii au încercat să îl readucă la viață, însă eforturile lor au fost în zadar. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.

copil mort electrocutat bucuresti resuscitare
