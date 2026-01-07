Acuzaţii cumplite într-un centru educativ de minori din Buziaş, judeţul Timiş. Doi agenţi de penitenciar ar fi supus la abuzuri sexuale şase copii. Dacă refuzau, deţinuţii erau dezbrăcaţi şi bătuţi crunt.

Informaţia ar fi fost raportată cu întârziere, după o anchetă făcută superficial, spun reprezentanţii sindicatului. Abia acum, după mai multe reclamaţii, procurorii au intrat şi ei pe fir. Cei doi agenţi au fost mutaţi la Penitenciarul Timişoara, iar directoarea centrului a demisionat, la cererea ministrului Justiţiei.

Abuzuri grave asupra minorilor, reclamate cu întârziere

Abuzurile ar fi avut loc pe parcursul mai multor luni, în interiorul centrului educativ din Buziaş. Implicaţi sunt șase minori, cu vârste între 15 și 17 ani, care ar fi fost constrânși de doi agenți de poliţie penitenciară să participe la acte cu caracter sexual.

Surse din anchetă susțin că abuzurile s-ar fi produs în spații fără supraveghere video. În astfel de birouri erau conduşi tinerii şi obligaţi să întreţină acte sexuale între ei, în timp ce agenţii priveau. Cei care se supuneau primeau chiştoace de ţigări, iar cei care refăzau ar fi fost amenințați, dezbrăcaţi şi apoi bătuţi.

Abia când zvonurile au început să se răspândească printre tineri, şeful de tură a anunţat conducerea unităţii.

"S-au efectuat nişte verificări superficiale acolo, s-au dus au întrebat agenţii "aţi făcut aşa ceva", aştia "nu, domne, nu am făcut". Au întrebat minorii, iniţial nu au recunoscut, de frică, probabil", a afirmat Cosmin Dorobanţu, lider sindical FSANP.

Ulterior însă, mai mulţi ofiţeri de la serviciul de reintegrare socială au anunţat din nou conducerea. A fost dispus un nou control care a confirmat anumite zvonuri. Se întâmpla în 28 noiembrie şi au mai trecut 12 zile până când conducerea centrului a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Raluca Ţucu, purtător de cuvânt al Centrului Educativ Buziaş: "Au fost sesizate organele..."

Reporer: Dar ştim de ce a durat 12 zile până când s-a anunţat Administraţia Naţională a Penitenciarelor?

Raluca Ţucu: "Nu am mai multe informaţii. Atât pot să vă ofer. Vă mulţumesc!"

Agenți mutați, conducere sancționată: demisie la vârful centrului

La începutul lunii decembrie, directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a trimis corpul de control la centrul din Buziaş. Între timp, cei doi agenţi vizaţi au fost retrași din activitatea cu minorii pe durata anchetei şi mutaţi la Penitenciarul Timişoara.

"Cer arestarea lor, celor doi colegi, pentru că sunt o ruşine pentru poliţia penitenciară. Lucrez de 17 ani în sistemul penitenciar, dar o asemenea gravitate, eu nu am văzut în viaţa mea", a spus Cosmin Dorobanţu.

Mai mult de atât, şefa sectorului operativ şi şeful de tură au fost şi ei mutaţi la Penitenciarul Arad. Iar directoarea centrului, Georgeta Dumitrașcă, a demisioanat din funcţie la solicitarea ministrului Justiţiei și ar urma să revină pe vechea ei funcție, în cadrul Penitenciarului Iași.

Un nou scandal la Buziaș, după violențele din 2023

Este al doilea incident extrem de grav, după ce în vara lui 2023 un alt scandal zguduia centrul de la Buziaş. Atunci au fost apărut înregistrări video cu minori bătuţi cu bestialitate de poliţişti, sub privirile altor tineri. Ministrul Justiției de la vremea respectivă a concediat conducerea centrului.

Acum, cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj , însă în ciuda acuzațiilor deosebit de grave, procurorii nu ar fi avut suficiente probe pentru emiterea unor ordonanțe de reținere.

