Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa a decis suspendarea cursurilor şcolare în ziua de miercuri, atunci când este anunţat un cod roşu de precipitaţii, a anunţat prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu.

Școlile, grădinițele și creșele din Constanța, închise din cauza codului roșu de ploi şi inundaţii

Din cauza prognozei meteo s-a decis închiderea instituțiilor de învățământ din municipiul Constanța în data de miercuri 8 octombrie, iar în aceste condiții traseele pentru elevi E1, E2 și E3 vor fi suspendate, transmite CTBus.

Reprezentanții companiei de transport în comun, le recomandă călătorilor să acorde o atenție sporită la deplasarea spre și dinspre stațiile CT BUS și mai ales la urcarea și coborârea din autobuz.

Şcolile şi grădiniţele, suspendate miercuri în Constanţa

Articolul continuă după reclamă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Constanța a decis, luni, închiderea școlilor, grădinițelor și creșelor din județul Constanța, pentru ziua de 8 octombrie, ca urmare a avertizării cod roșu de ploi abundente.

CJSU a decis ca școlile, grădinițele și creșele din județul Constanța să fie închise miercuri 8 octombrie.

Meteorologii au emis avertizare Cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, valabilă de marți dimineață până miercuri seara, cantitățile de apă putând ajunge la 110–120 l/mp. Acesta intră în vigoare de marți seară de la ora 21:00 și este valabil până miercuri, la ora 23:00.

"Începând de mâine până poimâine, municipiului Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. În ședința de astăzi (luni - n.r.) au fost adoptate trei hotărâri, una dintre ele vizează aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean", a declarat prefectul Adrian Picoiu, potrivit focuspress.ro.

Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța, a transmis că hotărârea urmează să fie transmisă către Ministerul Educației.

Autoritățile din Constanța se tem de faptul că precipitațiile vor produce evenimente precum cele din Bulgaria, de la finalul săptămânii trecute.

Cod roșu de inundații în județul Constanța

Hidrologii au emis o avertizare Cod roșu de inundații valabilă de marți pe râuri din județul Constanța. În alte județe vor fi în vigoare avertizări Cod portocaliu și Cod galben.

Avertizarea Cod roșu este valabilă de marți, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 24.00, pe râurile din judeţul Constanţa.

O avertizare Cod portocaliu vizează râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Siret (judeţul Galaţi), Prut (judeţul Galaţi) și râurile din judeţul Tulcea.

Avertizarea Cod portocaliul este în vigoare de marți, de la ora 21.00, până miercuri, la ora 24.00.

O altă avertizare Cod galben este în vigoare de luni, de la ora 21.00, până joi, la ora 12.00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Călmăţui (judeţele: Buzău și Brăila), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău, Prahova și Brăila), Râmnicu Sărat (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Trotuş (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita, Covasna şi Vrancea), Siret (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Bârlad (judeţele: Iași, Vaslui, Neamţ, Bacău, Vrancea și Galaţi), Prut (judeţele: Vaslui și Galaţi) și râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

De asemenea, hidrologii au emis o altă avertizare Cod galben, în vigoare de marți, de la ora 18.00, până joi, la ora 12.00, pe râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Olt (judeţele: Covasna, Brașov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰