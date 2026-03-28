Video Scumpire de 2 lei, reducere de 2 bani. Şoferii au început să protesteze faţă de preţurile carburanţilor

Scumpire de 2 lei, reducere de doi bani. Şoferii protestează, iar în Piteşti, chiar au ieşit în stradă. Cu maşinile, în coloană. Au circulat cu 30 km\h, pe principalele bulevarde din oraş. Apoi au alimentat simbolic, de câţiva lei. Şoferii spun că nu doar preţul carburanţilor îi afectează, ci şi scumpirile în lanţ. De la alimente şi până la alte bunuri. La final, poliţiştii i-au sancţionat pe participanţi pentru că au îngreunat traficul.

la 28.03.2026 , 12:44

După 19 scumpiri în fix o lună de zile, autorităţile au făcut, în sfârşit, ceva. Prea târziu şi prea puţin.

Carburanții s-au scumpit cu aproape 2 lei pe litru, dar statul nu vrea să dea înapoi nici măcar unul.

Calculele Observator spun că ne-am putea aştepta la o reducere suplimentară de 40 de bani, în plus faţă de ieftinirea de 50 de bani la care ne aşteptăm de la 1 aprilie. Deci 90 de bani în minus la fiecare litru de motorină e cel mai optimist scenariu.

Dieselul ar putea costa, aşadar, 9.20 RON, benzina în jur de 8.60 RON, în cel mai bun caz. Niciun ban nu vine din buget: reducerile sunt practic din TVA-ul încasat în plus din cauza scumpirilor și din adaosurile companiilor petroliere.

