În contextul începerii noului an şcolar 2025-2026, pentru a sprijini deplasarea elevilor, CFR Călători reamintește că aceştia beneficiază, pe tot parcursul anului școlar de bilete şi abonamente gratuite.

Biletele de călătorie gratuite se pot procura de la:

casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

online și de la automatele de bilete CFR Călători amplasate în stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar obținut după confirmarea/validarea calității de elev la casele de bilete;

personalul de tren, în baza carnetului/legitimației de elev vizat, în următoarele situații:

stația de urcare nu este deservită de case de bilete sau îmbarcarea este în afara programului caselor de bilete;

stația nu este deservită de personal CFR Călători.

Documente necesare la emiterea biletelor/abonamentelor

Pentru emiterea biletelor și abonamentelor lunare gratuite pentru elevi, este necesară prezentarea următoarelor documente:

carnetul/legitimația de elev vizată pentru anul școlar în curs, cu nume, prenume și CNP;

sau adeverința emisă de unitatea de învățământ conform modelului H.G. nr. 810/2023;

Elevii care nu prezintă documentele menționate vor fi considerați fără bilet/abonament și vor fi taxați conform legislației în vigoare (se vor aplica tarife de taxare în tren, superioare celor de la casele de bilete).

Perioada de valabilitate a facilităților:

Facilitățile acordate pe baza vizei pentru anul școlar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepție: elevii pentru care anul școlar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilități începând cu 8 septembrie 2025.

Începând cu data de 01 octombrie 2025, facilitățile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul școlar 2025/2026.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare.

