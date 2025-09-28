Antena Meniu Search
De azi se schimbă foaia: vin ninsorile! Primii fulgi de zăpadă vor fi la altitudini mari, iar răcoarea se va resimţi, uşor, în toată ţara. Vor exista, însă, şi zone unde temperaturile nu vor da bătăi de cap.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 09:00

Vin primele ninsori. Încă de duminică se anunță ninsori la altitudini mari.Vremea va fi răcoroasă în estul, sudul și centrul teritoriului și apropiată de normalul termic al perioadei în rest, anunță meteorologii.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare și izolat va ploua slab în vestul, sudul și centrul țării.

