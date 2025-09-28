De azi se schimbă foaia: vin ninsorile! Primii fulgi de zăpadă vor fi la altitudini mari, iar răcoarea se va resimţi, uşor, în toată ţara. Vor exista, însă, şi zone unde temperaturile nu vor da bătăi de cap.

Vin primele ninsori. Încă de duminică se anunță ninsori la altitudini mari.Vremea va fi răcoroasă în estul, sudul și centrul teritoriului și apropiată de normalul termic al perioadei în rest, anunță meteorologii.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare și izolat va ploua slab în vestul, sudul și centrul țării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰