Video Se schimbă vremea. Unde vin primele ninsori
De azi se schimbă foaia: vin ninsorile! Primii fulgi de zăpadă vor fi la altitudini mari, iar răcoarea se va resimţi, uşor, în toată ţara. Vor exista, însă, şi zone unde temperaturile nu vor da bătăi de cap.
Vin primele ninsori. Încă de duminică se anunță ninsori la altitudini mari.Vremea va fi răcoroasă în estul, sudul și centrul teritoriului și apropiată de normalul termic al perioadei în rest, anunță meteorologii.
Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare și izolat va ploua slab în vestul, sudul și centrul țării.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰