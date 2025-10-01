Un poliţist din Cluj este protagonistul unui caz bizar care i-a adus şi o anchetă din partea superiorilor. Şeful de post din comuna Gilău şi-a avariat autospeciala din dotare dar a vrut să dea vina pe altcineva şi a raportat incidentul după 3 zile.

Şeful de post din comuna clujeană Gilău ar fimers la târgul de maşini organizat săptămânal în localitate cu autospeciala de poliţie. A oprit să mănânce mici în faţa unei pensiuni, iar la plecare a dat cu maşina peste un stâlp de metal de pe marginea trotuarului. Autospeciala a fost avariată în partea din faţă.

În loc să îşi asume greşeala, poliţistul a încercat să dea vina pe altcineva. A făcut câteva poze pe care le-a postat pe grupul de WhatsApp al secţiei întrbându-i pe colegi dacă au informaţii despre cine ar fi avariat maşina.

Incidentul a fost raportat superiorilor abia după 3 zile, nu după 24 de ore, aşa cum prevede legea în cazul accidentelor soldate doar cu pagube materiale.

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă a avariat autospeciala în timp ce se afla la serviciu, şeful de post nu a fost scutit de sancţiunile codului rutier. Acesta a rămas fără permis pentru o perioadă de 30 de zile. Mai mult, poliţistul va fi şi cercetat disciplinar.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰