Video Şef de post, cercetat disciplinar după ce a avariat maşina de poliţie. A vrut să dea vina pe altcineva

Un poliţist din Cluj este protagonistul unui caz bizar care i-a adus şi o anchetă din partea superiorilor. Şeful de post din comuna Gilău şi-a avariat autospeciala din dotare dar a vrut să dea vina pe altcineva şi a raportat incidentul după 3 zile.

de Alex Prunean

la 01.10.2025 , 14:24

Şeful de post din comuna clujeană Gilău ar fimers la târgul de maşini organizat săptămânal în localitate cu autospeciala de poliţie. A oprit să mănânce mici în faţa unei pensiuni, iar la plecare a dat cu maşina peste un stâlp de metal de pe marginea trotuarului. Autospeciala a fost avariată în partea din faţă.

În loc să îşi asume greşeala, poliţistul a încercat să dea vina pe altcineva. A făcut câteva poze pe care le-a postat pe grupul de WhatsApp al secţiei întrbându-i pe colegi dacă au informaţii despre cine ar fi avariat maşina.

Incidentul a fost raportat superiorilor abia după 3 zile, nu după 24 de ore, aşa cum prevede legea în cazul accidentelor soldate doar cu pagube materiale.

Chiar dacă a avariat autospeciala în timp ce se afla la serviciu, şeful de post nu a fost scutit de sancţiunile codului rutier. Acesta a rămas fără permis pentru o perioadă de 30 de zile. Mai mult, poliţistul va fi şi cercetat disciplinar.

