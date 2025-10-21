Schimbări la vârful secției ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, după moartea a opt copii! Deși s-a decis înlocuirea conducerii, fosta șefă, dr. Oana Puiu, se află încă în funcție. Însă nu pentru mult timp. Noul medic-șef interimar urmează să preia atribuțiile. Iată cine va fi noul medic şi de când se va produce mai exact această schimbare a conducerii ATI.

Noul şef interimar al secţiei de ATI a Spitalului de Pediatrie din Iaşi este dr. Olaru Valentin, însă deşi acest anunţ a fost făcut de unitatea sanitară pe data de 13 octombrie, abia în cursul zilei de ieri s-a aflat că în tot acest timp, inclusiv la momentul actual, fosta şefă a secţiei este în această funcţie în continuare, pentru că doctorul numit în loc este în concediu de odihnă până pe 23 octombrie.

De asemenea, au mai fost înlocuiţi acolo şi asistenta-şefă a secţiei, dar şi epidemiologul spitalului, de la data de la care s-a anunţat, de săptămâna trecută.

Între timp, au apărut în spaţiul public informaţii îngrijorătoare cu privire la ceea ce se întâmplă la momentul acesta pe respectiva secţie. Cea care este şi acum şefa secţiei ar face anumite presiuni asupra unor cadre medicale pentru a se face mai multe modificări în caietul de observaţii, spre exemplu, care să o ajute în ancheta penală care a fost deschisă în acest caz. Ar fi cerut modificări sau chiar ştergeri de informaţii din acest caiet, spun surse din interiorul spitalului.

Deocamdată, vorbim despre mai multe anchete în curs, atât cea internă, a unităţii sanitare, cât şi dosarul penal deschis în acest caz după ce a fost şi Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii acolo. În cursul lunii septembrie, mai mulţi copii, 12 la număr, s-au îmbolnăvit cu o bacterie intraspitalicească, pe secţia de ATI a acestul spital. Opt dintre ei şi-au pierdut viaţa.

