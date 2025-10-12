Şeful Armatei spune că toţi românii ar trebui să ştie să tragă cu arma: "Pentru a-şi apăra familia"

Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, a declarat că ar trebui ca toţi românii să ştie să folosească o armă. Nu atât pentru un eventual conflict militar, ci a-şi putea apăra familia în cazul unui eveniment neprevăzut.

Generalul Vlad a fost întrebat câţi români ştiu în acest moment să tragă cu arma. "Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia", a declarat Gheorghiţă Vlad la Antena 3.

Ce spune şeful Armatei despre introducerea serviciului militar obligatoriu

Generalul a precizat că a făcut un prim pas şi a propus o lege în acest sens. "Legea pe care am propus-o este un prim pas. Dar trebuie continuată prin programe de pregătire a tineretului și dezvoltarea capacităților necesare. Am spus mereu că, dacă avem instrumentul legal și resursa asigurată din bugetul de stat, restul ține doar de organizare – masă, cazare, facilități de instruire. Da, avem această capacitate și putem începe chiar de anul viitor, în funcție de fondurile alocate. Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei", a declarat Vlad.

Gheorghiţă Vlad spune că în acest moment nu se pune problema introducerii serviciului militar obligatoriu. "Nu în momentul de față. Nici pe departe. Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie", a mai declarat Vlad.

