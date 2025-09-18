Scandal la vârful poliţiei Mehedinţi după ce şeful Inspectoratului a fost prins de radar când gonea cu 109 kilometri la oră, în localitate. Bărbatul nu era în misiune spun sindicaliştii Europol care acuză că s-ar fi încercat muşamalizare a cazului.

Incidentul a avut loc în luna februarie. Şeful IPJ Mehedinţi, Marian Cârcei, a fost oprit în trafic de către un echipaj al serviciului rutier după ce a fost prins de aparatul radar circulând cu 109 km/h, mult peste limita admisă în localitate.

Acesta se afla la volanulu autoturismului de serviciu, dar fără a avea în funcţiune semnalele acustice şi luminoase.

Potrivit Sindicatului Europol, şeful IPJ Mehedinţi ar fi încercat să exercite presiuni asupra poliţiştilor rutieri ca să nu îi întocmească procesul verbal de contravenţie şi să nu îi suspende permisul de conducere.

"Pretextul invocat ar fi fost reprezentant de faptul că se afla într-o misiune, deşi nu putea prezenta un ordin de serviciu în acest sens", a transmis Sindicatul Europol.

Poliţiştii nu au cedat însă presiunilor şi au solicitat Inspectoratului de Poliţie Judeană dovezi în acest sens.

"Aceştia au trimis o adresă oficială către IPJ Mehedinţi, adică tot către domnul Cârcei, cel împuternicit la conducerea instituţiei, solicitând dovada ordinului de serviciu", au precizat reprezentanţii Sindicatului Europol.

În replică, comisarul şef a emis un document care ridică suspiciuni privind veridicitatea acestuia. În ziua incidentului, şeful IPJ Mehedinţi se afla în concediu.

Marian Cârcei, singurul înscri în cursa pentru şefia IPJ Mehedinţi

Sindicatul Europol reclamă şi faptul că Marian Cârcei este singurul înscris în cursa pentru ocuparea postului de şef al IPJ Mehedinţi, deşi există peste o sută de ofiţeri care îndeplineau criteriile.

"Şeful Poliţiei Române a organizat concursul doar după expirarea perioadei maxime legale de împuternicire de un an, iar în această perioadă l-a mai desemnat vreo 4 luni la conducere, un semn clar pentru toţi ofiţerii de carieră din judeţ că nu au nicio şansă dacă se înscriu la concurs. După publicarea anunţului, am avut marea surprindere să constatăm că niciunul dintre ofiţeri eligibili din cadrul IPJ Mehedinţi nu s-a simţit pregătit să participe. Astfel, domnul Cârcei aleargă singur în această competiţie, urmând ca pe 25 septembrie să se prezinte formal în faţa unei comisii de la IGPR, adică exact în faţa celor care i-au bătătorit drumul spre şefia IPJ Mehedinţi", susţin sindicaliştii Europol.

Reacția Poliţiei Române la acuzaţiile Sindicatului Europol

Potrivit Poliției Române, aspectele semnalate în spaţiul public privind abaterile săvârşite de Marian Cârcei "fac obiectul unor verificări aflate în curs, derulate de organele abilitate", iar instituţia "sprijină integral aceste demersuri".

Autoritățile precizează că Marian Cârcei a fost schimbat din funcție.

"La data de 17 septembrie, împuternicirea acestui ofiţer a fost întreruptă, iar atribuţiile funcţiei de inspector şef au fost preluate de un alt ofiţer. (...) Poliţia Română nu tolerează abateri de la normele legale sau deontologice şi reafirmă angajamentul pentru integritate şi responsabilitate în actul de conducere", potrivit unui comunicat transmis de Poliția Română.

Între timp, procurorii DNA au descins la sediul Serviciului Rutier şi la Secretariatul IPJ Mehedinți, de unde au ridicat mai multe înscrisuri.

