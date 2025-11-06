Şeful NATO, la Bucureşti: Pericolul Rusiei nu se va termina odată cu războiul

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, joi la Bucureşti, că dialogul dintre NATO şi industrie este esenţial, pentru că ameninţarea rusă nu se va încheia atunci când se va termina războiul, ci va deveni una de durată, iar alianţa va trebui să fie pregătită pe termen lung.

Dialogul deschis dintre NATO și industrie este esențial, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la București. Forumul reunește 900 de participanți, cuprinde 300 de evenimente și a fost descris de Rutte drept unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen.

"Dumneavoastră sunteți partea industrială a componentei noastre de apărare și descurajare", s-a adresat el celor prezenți. El a subliniat "forța inovației" din domeniu. "Trăim în societăți libere, unde creativitatea dumneavoastră ia viață", a detaliat secretarul general al NATO.

Totodată, le-a transmis reprezentanților industriei de apărare că înțelege riscurile pe care ei și le asumă, menționând contractele pe termen lung semnate de guverne. "Voința politică și banii sunt acolo", a spus Rutte, adăugând că discută cu liderii aliați în acest sens.

Privind țara noastră, el a apreciat faptul că România își va mări cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2030. Referindu-se la rolul defensiv și de descurajare al Alianței, el a subliniat conceptul de "pace prin forță". "NATO își va juca rolul său, iar dumneavoastră pe al dumneavoastră", le-a transmis el participanților la forum.

Șeful NATO a avut și o apreciere privind securitatea în viitorul apropiat. "Războiul neprovocat al Rusiei împotriva Ucrainei este un exemplu de amenințare. Pericolul Rusiei nu se va termina odată cu războiul. Va rămâne în continuare o forță destabilizatoare și nu este singură", a adăugat Mark Rutte și a evidențiat că alianța trebuie să fie pregătită pentru "o confruntare pe termen lung".

