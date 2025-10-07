Șeful secției de Psihiatrie din Roman, județul Neamț, Daniel Ţubucanu, a fost reținut, după ce a fost prins beat și drogat la volan.

Șeful secției de Pshiatrie din Roman, prins beat și drogat la volan - Shutterstock

Polițiștii din Roman au fost sesizați, prin apel 112, în 3 octombrie, de către o femeie din Roman, că un șofer are un comportament în trafic ce poate genera un eveniment rutier.

Polițiștii au identificat persoana reclamată, ca fiind un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman. În urma testării cu aparatura din dotare, au rezultat indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest

Articolul continuă după reclamă

Acesta a fost dus la spital, pentru recoltarea de probe biologice. Buletinul de analize toxicologice a confirmat prezența în organism a substanțelor psihoactive și a băuturilor alcoolice.

Astfel, față de bărbatul în cauză a fost dispusă, luni, măsura reținerii, pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Surse locale arată că este vorba despre Daniel Ţubucanu, șeful secției de Psihiatrie din Roman. Martorii oculari l-au identificat fără dubiu pe dr. Daniel Țubucanu, medic primar psihiatru și fost șef al Secției Psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman, informație confirmată și de datele publice de pe site-ul oficial al instituției.

Spitalul Municipal de Urgență Roman nu a transmis niciun punct de vedere oficial cu privire la incidentul în care este implicat medicul-șef al secției Psihiatrie. De asemenea, Primăria municipiului Roman, instituția care are în subordine administrativă unitatea sanitară și reprezentanți în Consiliul de Administrație al spitalului, nu a oferit nicio reacție publică în legătură cu acest caz.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰