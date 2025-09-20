Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Septembrie cu soare pe litoral. Hotelurile atrag turiști cu oferte începând de la 280 lei, cu mic dejun inclus

Chiar dacă vara calendaristică a trecut, vremea a rămas în continuare frumoasă, cu temperaturi peste medie, în aproape toată țara. Deşi sezonul estival s-a încheiat, litoralul încă este animat.

de Cristina Niță

la 20.09.2025 , 12:17

Pe litoralul românesc, vremea ține cu turiștii. În nord, soarele încălzește plajele, iar termometrele arată astăzi până la 25 de grade. Briza bate ușor, iar apa mării are în jur de 20 de grade, suficient cât pentru cei mai curajoși să se aventureze la o baie târzie.

Hotelierii vin cu oferte tentante. La un hotel de patru stele, o noapte de cazare cu mic dejun inclus pornește de la 280 de lei. Pentru cei care nu se încumetă să intre în mare, există variante de relaxare la spa, cu acces gratuit, la prețuri în jur de 320 de lei pe noapte.

Atmosfera de sărbătoare continuă și pe plaje. La Constanța, cei mici se bucură de ateliere de creație și concursuri, în timp ce adulții sunt așteptați la mustărie, grătare și muzică.

Articolul continuă după reclamă

Iubitorii de adrenalină au parte de două zile de show auto. În Mamaia Nord, piloți din România, Italia, Turcia, Bulgaria și Spania se întrec la volanul mașinilor de raliu, într-un spectacol care promite să țină publicul cu sufletul la gură.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

litoral extra sezon litoralul pentru toti vreme mare constanta mamaia costinesti vama veche eforie
Înapoi la Homepage
Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
Cristi Borcea revine lângă „marea dragoste” de dragul fiului lui: „Pentru el fac asta”
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Trebuia să pășească în fața altarului, dar s-a despărțit de logodnică.Cine este artistul care a luat decizia după 5 ani de relație
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Cele 5 zodii cu potențial financiar mare. Câștiguri uriașe, planuri de viitor și șanse neașteptate
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi fi puternic afectaţi financiar de eliminarea plafonării preţurilor la alimentele de bază?
Observator » Evenimente » Septembrie cu soare pe litoral. Hotelurile atrag turiști cu oferte începând de la 280 lei, cu mic dejun inclus