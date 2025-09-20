Chiar dacă vara calendaristică a trecut, vremea a rămas în continuare frumoasă, cu temperaturi peste medie, în aproape toată țara. Deşi sezonul estival s-a încheiat, litoralul încă este animat.

Pe litoralul românesc, vremea ține cu turiștii. În nord, soarele încălzește plajele, iar termometrele arată astăzi până la 25 de grade. Briza bate ușor, iar apa mării are în jur de 20 de grade, suficient cât pentru cei mai curajoși să se aventureze la o baie târzie.

Hotelierii vin cu oferte tentante. La un hotel de patru stele, o noapte de cazare cu mic dejun inclus pornește de la 280 de lei. Pentru cei care nu se încumetă să intre în mare, există variante de relaxare la spa, cu acces gratuit, la prețuri în jur de 320 de lei pe noapte.

Atmosfera de sărbătoare continuă și pe plaje. La Constanța, cei mici se bucură de ateliere de creație și concursuri, în timp ce adulții sunt așteptați la mustărie, grătare și muzică.

Iubitorii de adrenalină au parte de două zile de show auto. În Mamaia Nord, piloți din România, Italia, Turcia, Bulgaria și Spania se întrec la volanul mașinilor de raliu, într-un spectacol care promite să țină publicul cu sufletul la gură.

