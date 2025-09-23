Documentarele de tip true crime au devenit un fenomen și în România. Nu doar curiozitatea morbidă, ci şi nevoia de control şi siguranţă adună în jurul creatorilor de astfel de conţinut comunităţi uriaşe. Psihologii spun că interesul pentru criminali în serie şi evenimente macabre este inofensiv în cele mai multe cazuri, dar există, evident şi un revers al medaliei. Detaliile prezentate în astfel de programe pot servi şi ca sursă de inspiraţie pentru persoane tulburate. Iar la nivel internațional sunt şi astfel de exemple.

Fascinaţia pentru cele mai obscure zone ale minţii umane a fost mereu prezentă în vieţile noastre. Primele au fost miturile urbane, apoi presa dedicată, iar în urmă cu un deceniu au apărut emisiunile de profil şi serialele de genul... "Fenomene stranii"... astăzi fenomenul s-a mutat online şi pe platformele de streaming sub numele de "true crime".

Psihologii spun că explicaţia e simplă: documentarele true crime ne ajută să ne pregătim, în mediu controlat şi sigur, pentru situaţii de forţă majoră. Cu toate acestea, graniţa este fină, iar uneori nici urmăritorii creatorilor de conţinut nu înţeleg toţi acelaşi lucru.

Deși în România nu există la acest moment niciun caz oficial inspirat dintr-un documentar true crime, sunt cazuri celebre în care s-a vorbit deschis despre pericolul acestui gen de programe. Samantha Stites, o tânără americancă răpită şi violată în anul 2022, a povestit cum călăul ei i-a spus că s-a inspirat dintr-un astfel de documentar.

Iar cu 10 ani în urmă, în Canada, Luca Magnotta și-a construit imaginea de "criminal notoriu" după modelul unor asasini în serie faimoși. Tânărul era obsedat de filme și investigații și a ales să își filmeze inclusiv atacul asupra unui student chinez.

Ana Maria Munteanu Like Cred cu fermitate că jurnalismul de calitate ar trebui să fie de neclintit. Pentru asta fac tot ce îmi stă în putință să scot la iveală adevărul din orice “poveste”. ➜

