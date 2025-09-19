Conduce o afacere de milioane de euro. Şi-a făcut din frumuseţe o profesie, iar compania pe care a înfiinţat-o e lider pe piaţa produselor profesionale de înfrumuseţare. Diana Baicu şi-a extins brandul dincolo de graniţe şi spune, fărm, că succesul n-are nicio reţetă secretă. În cel mai nou episod al podcastului Shero, povesteşte cum la temelia imperiului sau e doar multă muncă şi perseverenţă, dar lansează și un avertisment ferm: pericolul produselor cosmetice contrafăcute și al operațiilor estetice exagerate.

Cu o carieră de peste două decenii în industria de beauty și wellness, Diana Baicu a ridicat standardele de îngrijire personală. Calitatea şi siguranţa produselor sunt criterii cheie în compania ei, pe care nu le-a negociat niciodată. Şi, atrage atenția asupra pericolului produselor fake. Deși pot părea o economie, ele pot conține ingrediente toxice, provocând alergii grave sau probleme de sănătate pe termen lung.

"Pentru mine este neimaginat cum putem să ne injectăm niște substanțe pe care nu le cunoaștem, nici măcar nu știm ce ne injectează sau să acceptăm că aceste substanțe se fie injectate de către o persoană care nu este calificată. Este inadmisibil ca noi să mergem chiar la un medic, dacă medicul nu este dermatolog sau chirurg plastician, nu are dreptul să facă injecții" a explicat Diana Baicu.

Cum ne asigurăm că apelăm la profesionişti adevăraţi

Diana Baicu ne învaţă cum să ne asigurăm că suntem într-un cabinet cu profesionişti adevăraţi, care lucrează cu produse de top. Sunt trucuri care ne pot salva, la propriu, pielea.

"Când ne ducem într-o clinică, ar trebui să cerem asta: Aveți certificare, aveți studii clinice? Şi niciodată nu trebuie să uităm să cerem rezultatele clinicii respective. Înainte, după fotografii. Înainte, după. Dar arătați-mi cazurile voastre, pentru că producătorul îți pune la dispoziție niște fotografii wow. Dar eu aș vrea să văd din clinica voastră certificatul. Nu aș accepta vreodată să fac un tratament unde este vorba despre fața mea, despre corpul meu, dacă nu sunt sigură că acea tehnologie este certificată, pentru că din păcate există încă în România și în foarte multe țări aparate care n-au niciun fel de aprobare și apoi rezultatele" a mai spus Diana Baicu.

Operaţiile estetice şi aşteptările nerealiste

Disperarea de a arăta identic cu o vedeta poate dăuna grav sănătăţii. Diana Baicu atrage atenţia la excesele în chirurgia estetică. Trebuie să alegem tehnologia sau procedura după chipul şi asemanărea noastră şi să se potrivească cu stilul de viață, cu rezultatul pe care ne dorim să-l obținem. Și întotdeauna trebuie să fim realiști.

"În momentul ăsta e Kris Jenner, care arată senzațional într-adevăr și mie îmi place foarte mult" a mai spus Diana Baicu.

Dar ea n-a făcut un tratament de hidratare.

"Dacă eu mă duc acum la doctor și îi arăt fotografia, că mie îmi place foarte mult cum arată Kris Jenner în momentul de față și zic domnul doctor, eu așa vreau să arăt. Păi nu o să reușească vreodată. Fizionomia mea este total diferită, pielea mea este diferită și el chiar dacă mi-ar face exact aceeași tehnică rezultatul va fi diferit și cred că nici n-aș fi mulțumită" a mai spus Diana Baicu.

Intregul episod cu Diana Baicu il gasiti pe podcastul Shero.

