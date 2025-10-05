O şoferiţă de 36 de ani din Bistriţa-Năsăud şi-a băgat prietenii în spital după ce a urcat băută la volan. Cu o alcoolemie de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, femeia a pierdut controlul maşinii, a lovit un cap de pod şi s-a răsturnat într-un şanţ, momentul impactului fiind surprins de camerele de supraveghere.

Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere şi se observă cum femeia goneşte cu autoturismul pe şosea, iar la un moment dat pierde controlul volanului, loveşte un cap de pod şi maşina este aruncată în şanţul de colectare a apei pluviale.

Atât şoferiţa, cât şi cei doi pasageri au fost răniţi. La testarea cu aparatul etilotest, femeia avea o alcoolemie de 0,57. Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele acesteia pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi vătămare corporală.

