Rămășițele pământeşti ale ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, au ajuns astăzi la Iași. Sute de oameni s-au alăturat unei procesiuni impresionante, până în Sala Voievozilor de la Palatul Culturii, unde a fost depus sicriul.

Un dric însoțit de jandarmi călare au purtat sicriul cu osemintele domnitorului prin centrul Iașului. Sute de localnici au însoțit cortegiul funerar.

"A fost cineva pentru Moldova. A făcut şi prima maternitate şi alte lucruri de seamă pentru un domnitor cum am învăţat noi la istorie" a punctat un localnic.

La slujba religioasă au participat şi descendenţii domnitorului.

Articolul continuă după reclamă

"Rescriem o pagină din istoria Principatelor şi a României, domnul care a pregatit unirea şi fără de care unirea principatelor nu s-ar fi făcut" a spus nepotul domnitorului, Mihai Ghica.

Cine a fost Grigore Alexandru Ghica

Grigore Alexandru Ghica, a fost una dintre personalităţile care a contribuit la modernizarea statului român, prin dezvoltarea învăţământului public gratuit. De numele său se leagă și înființarea Jandarmeriei. În 1856, a fost nevoit să abdice, a plecat în exil la Paris, unde depresia l-a împins la sinucidere.

"Sicriul cu rămăşiţele domnitorului va rămâne în holul de onoare al Palatului Culturii şi va putea fi văzut pe o perioada de 30 de zile. Vor putea fi văzute de către toţi cei care vor ajunge în această perioadă la Iaşi şi vor să viziteze Palatul, apoi va avea loc o ceremonie pentru înhumare cu onoruri militare" a explicat reporterul Observator Clara Mihociu.

Osemintele vor fi înhumate în curtea bisericii din Iași unde Grigore Alexandru Ghica a fost uns domnitor al Moldovei. În memoria lui va fi înălţat un monument înalt de doi metri, sculptat în marmură fină, adusă din Grecia.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰