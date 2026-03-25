Un militar din Ucraina și-a ucis soția și și-a rănit copiii, după ce i-a trimis femeii un colet cu explozibil

Un militar din Ucraina și-a ucis soția și și-a rănit cei doi copii, după ce i-a trimis femeii un colet cu explozibil. Bărbatul de 34 de ani a fost arestat și acuzat de crimă.

Bărbatul i-ar fi trimis soției sale un pachet cu alimente în care a ascuns un dispozitiv explozibil artizanal. Detonarea acestuia a provocat moartea femeii și rănirea gravă a celor doi copii mici ai familiei.

Ancheta a dezvăluit că militarul a ascuns explozibilul printre alimente, a ambalat și sigilat atent cutia cu bandă adezivă, iar apoi a predat-o unor prieteni pentru a fi trimisă prin poștă, scrie ukrinform.ua. Incidentul a avut loc în Pervomaisk, regiunea Mikolaiv.

„Militarul a pus dispozitivul explozibil improvizat într-un colet cu alimente și l-a trimis unei femei. În urma detonării, soția atacatorului a murit la fața locului, iar fiica sa de un an și jumătate și fiul său de șase ani au fost, de asemenea, răniți”, se arată în raport.

Riscă închisoare pe viață

Suspectul riscă până la 15 ani de închisoare sau închisoare pe viață pentru infracțiune.

Poliția a menționat că incidentul a avut loc în seara zilei de 20 martie în centrul orașului. În timpul cercetărilor de la fața locului, ofițerii de ordine au stabilit că a fost detonat un dispozitiv exploziv artizanal, care se afla într-un colet trimis de un militar de sex masculin.

În timpul cercetărilor la reședința familiei, forțele de ordine au descoperit încă șapte grenade, cinci bombe TNT, două unități de explozibili plastici, detonatoare, mecanisme de împingere, 39 detonatoare și 60 de cartușe pentru arme automate.

Bărbatul a fost arestat preventiv, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

