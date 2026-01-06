Antena Meniu Search
Video Șofer amendat și lăsat fără permis după ce a făcut drifturi în zăpadă pe un drum public din Vâlcea

Atraşi de pârtiile acoperite de zăpadă, mulţi profită de zilele libere şi se încumetă să plece la drum indiferent de vreme. Pe şoseaua care duce la Rânca, poliţiştii fac filtre şi lasă să treacă doar maşinile corect echipate. Cu toate astea, sunt şi şoferi care văd în zăpada de pe drumuri doar un prilej de distracţie.

Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost surprins în timp ce făcea drifturi în zăpadă pe un drum public din județul Vâlcea. Acesta a primit o amentă contravențională în valoare de 810 lei și a rămas fără permis timp de 30 de zile.

Autoritățile atrag atenția asupra comportamentului în trafic. Şoselele sunt alunecoase în această perioadă, iar conducerea agresivă poate avea consecințe grave. 

Meteorologie anunță că vremea rea va persista în zona montană, astfel că soferii sunt sfătuiţi să se echipeze foarte bine, să aibă la ei lanţuri antiderapante.

