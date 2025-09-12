Incident şocant în Bistriţa. Un şofer teribilist a pus viaţa în pericol mai multor persoane după ce s-a urcat beat la volan. Vă avertizăm, urmează imagini cu puternic impact emoţional!

Camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul a început să meargă cu spatele şi a intrat în plin într-un grup de bărbaţi. Cu toţii s-au ales cu răni, dar au au reuşit să se ridice rapid, înainte ca individul să-şi continue cursa nebună pe şosea. În imagini se observă şi un câine care reuşeşte să se ferească în ultimul moment de maşina scăpată de sub control.

Şoferul teribilist a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzaţia de tentativă de omor.

