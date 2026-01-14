Antena Meniu Search
Șofer de 19 ani, lăsat pieton aproape un an și amendat record după o cursă nebună, în Craiova

Un tânăr de 19 ani din municipiul Craiova a fost lăsat fără dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 330 de zile şi sancţionat cu amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei, pentru săvârşirea mai multor abateri la regimul rutier.

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 16:15
- Arhivă

Potrivit IPJ Dolj, poliţiştii Biroului Rutier Craiova, în timp ce se aflau în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu pentru supravegherea, fluidizarea şi controlul traficului rutier, pe Bulevardul Decebal, din municipiul Craiova, au observat un autoturism al cărui conducător auto a adoptat un comportament agresiv în trafic prin întoarcerea vehiculului folosind frâna de ajutor.

"Poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, însă conducătorul auto nu s-a conformat, mărind viteza de deplasare. Astfel, poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, care s-a realizat pe mai multe străzi din Craiova, pe timpul căreia conducătorul auto a săvârşit mai multe abateri la regimul rutier, care au pus în pericol siguranţa rutieră, în sensul că a condus autoturismul pe sensul opus de mers, a efectuat manevra de depăşire încălcând marcajul continuu care separă benzile de mers, nu a acordat prioritate vehiculelor care circulau în sens giratoriu şi nu a respectat semnificaţia culorii roşii a semaforului electric", informează IPJ Dolj, potrivit Agerpres.

Urmărirea s-a finalizat pe strada Drumul Jiului, unde poliţiştii au reuşit oprirea autoturismului prin blocarea acestuia de către un alt echipaj de poliţie.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, a fost identificat conducătorul auto în persoana unui tânăr de 19 de ani, din Craiova.

Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei şi i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă de 330 de zile. 

