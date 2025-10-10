Tragedie în faţa gării din Vaslui! Un bărbat de 75 de ani a murit la volan din cauza unui infarct.

Bărbatul a leşinat în timp ce conducea, astfel că a pierdut controlul volanului şi s-a izbit violent de o maşină a unei şcoli de şoferi. Două eleve şi un instructor erau în autoturism.

Acesta din urmă a scos victima din maşină, apoi a sunat la 112. Medicii care au ajuns la faţa locului l-au resuscitat pe bărbat timp de o oră, însă fără rezultat.

Din fericire, cele două tinere care erau în maşina de şcoală nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

