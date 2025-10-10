Antena Meniu Search
Video Şofer de 75 de ani, mort la volan după un infarct, în faţa gării din Vaslui. Două tinere, martore la tragedie

Tragedie în faţa gării din Vaslui! Un bărbat de 75 de ani a murit la volan din cauza unui infarct.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 08:06

Bărbatul a leşinat în timp ce conducea, astfel că a pierdut controlul volanului şi s-a izbit violent de o maşină a unei şcoli de şoferi. Două eleve şi un instructor erau în autoturism.

Acesta din urmă a scos victima din maşină, apoi a sunat la 112. Medicii care au ajuns la faţa locului l-au resuscitat pe bărbat timp de o oră, însă fără rezultat.

Din fericire, cele două tinere care erau în maşina de şcoală nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

