Şofer din Neamţ, reținut de Poliţie după ce a accidentat mortal un bătrân și a fugit de la locul tragediei

Un tânăr de 20 de ani din județul Neamț a fost reținut după ce a accidentat mortal un bărbat de 67 de ani și a fugit de la locul tragediei. Victima a fost găsită fără viață pe marginea drumului, iar în urma cercetărilor polițiștii l-au identificat pe șofer în județul Iași. Mașina implicată în accident, avariată, a fost descoperită în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.

Tânăr din Neamţ, reținut de Poliţie după ce a accidentat mortal un bătrân și a fugit de la locul tragediei - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă, că, pe DJ 157, în afara localităţii Izvoare, un bărbat este căzut pe acostament şi nu are semne vitale.

Cadrele medicale au declarat decesul bărbatului, în vârstă de 67 de ani, din Piatra-Neamţ.

"Cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului Rutier Neamţ şi Biroului Rutier Piatra Neamț au confirmat ipoteza unui eveniment rutier, conducătorul implicat părăsind locul accidentului. În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a fost identificată, în judeţul Iaşi persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Mărgineni. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ", a informat, duminică, IPJ.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, în incinta unui centru comercial din Piatra Neamț, a fost identificat autoturismul implicat în accident, care avea avarii specifice. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu folosirea ChatGPT la realizarea temelor de către elevi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰