Şofer din Neamţ, reținut de Poliţie după ce a accidentat mortal un bătrân și a fugit de la locul tragediei

Un tânăr de 20 de ani din județul Neamț a fost reținut după ce a accidentat mortal un bărbat de 67 de ani și a fugit de la locul tragediei. Victima a fost găsită fără viață pe marginea drumului, iar în urma cercetărilor polițiștii l-au identificat pe șofer în județul Iași. Mașina implicată în accident, avariată, a fost descoperită în parcarea unui centru comercial din Piatra Neamț.

de Redactia Observator

la 21.09.2025 , 12:25
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă, că, pe DJ 157, în afara localităţii Izvoare, un bărbat este căzut pe acostament şi nu are semne vitale.

Cadrele medicale au declarat decesul bărbatului, în vârstă de 67 de ani, din Piatra-Neamţ.

"Cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului Rutier Neamţ şi Biroului Rutier Piatra Neamț au confirmat ipoteza unui eveniment rutier, conducătorul implicat părăsind locul accidentului. În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a fost identificată, în judeţul Iaşi persoana bănuită de comiterea faptei, un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Mărgineni. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ", a informat, duminică, IPJ.

Totodată, în incinta unui centru comercial din Piatra Neamț, a fost identificat autoturismul implicat în accident, care avea avarii specifice. Tânărul a fost reţinut pentru 24 de ore.

