Şofer începător, prins cu 201 km/h. Reacţia poliţiştilor din Târgu Secuiesc

Un tânăr de 19 ani a fost prins sâmbătă seară circulând cu 201 km/h pe DN 11, în zona Târgu Secuiesc, pe un sector de drum unde limita de viteză era de 100 km/h.

la 27.10.2025 , 09:52
Șoferul avea permisul de conducere obținut de mai puțin de un an. Conform legislației rutiere, șoferii începători trebuie să circule cu o viteză cu 20 km/h mai mică decât limita legală stabilită pentru categoria respectivă de drum, în afara localităților.

Amenda primită de tânărul şofer

Șoferul a fost amendat de 4.050 de lei și i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă se numără printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.

