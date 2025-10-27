Şofer începător, prins cu 201 km/h. Reacţia poliţiştilor din Târgu Secuiesc
Un tânăr de 19 ani a fost prins sâmbătă seară circulând cu 201 km/h pe DN 11, în zona Târgu Secuiesc, pe un sector de drum unde limita de viteză era de 100 km/h.
Șoferul avea permisul de conducere obținut de mai puțin de un an. Conform legislației rutiere, șoferii începători trebuie să circule cu o viteză cu 20 km/h mai mică decât limita legală stabilită pentru categoria respectivă de drum, în afara localităților.
Amenda primită de tânărul şofer
Șoferul a fost amendat de 4.050 de lei și i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
Polițiștii atrag atenția că viteza excesivă se numără printre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave.
