La Brașov, graba la volan nu mai trece neobservată. Semafoarele inteligente detectează în timp real autovehiculele care circulă peste limita legală și schimbă automat culoarea în roșu, timp de zece secunde. Autoritățile susțin că, de la implementarea sistemului, şoferii au devenit mai disciplinaţi iar traficul este mai sigur.

După o perioadă de probă, autorităţile au activat în Braşov mai multe semafoare care pot măsura şi viteza şoferilor.

Proiect-pilot de siguranță rutieră, implementat pe un km de drum

Semafoarele radar, instalate pe o porțiune de peste un kilometru, la intersecțiile dintre strada Lungă și alte patru artere importante din Brașov, fac parte dintr-un proiect-pilot de siguranță rutieră. Implementarea sistemului nu a fost ușoară.

"Trebuie să ne asigurăm că detecţia aceasta se face suficient de devreme în aşa fel încât, şoferul să nu se trezească dintr-o dată cu culoarea roşie ci să existe timpul de frânare necesar, pentru ca acesta să oprească în siguranţă", a declarat George Zaharia, responsabil proiecte semaforizare.

Şoferii care depăşesc limita legală de viteză sunt opriţi automat la roşu, timp de zece secunde. Dar sistemul îi afectează şi pe cei care circulă corect.

Depășești viteza, stai 10 secunde la roșu

"Sistemul este făcut încât să ofere o siguranţă în trafic, ceea ce înseamnă că pentru fiecare şofer care circulă cu viteza peste limita legală se va acorda roşu pe întreaga direcţie, pe întreaga bucată, tronson a străzii", a adăugat responsabilul.

"Radarele peste tot sunt eficiente dacă ne mai pune în ordine. Pot să fie utile, pentru că toată lumea trebuie să respecte viteza normală", a spus un şofer din Braşov.

"Se mai disciplinează traficul, vor mai dispărea din cei care fug repede, dintre grăbiţi", a completat alt conducător auto.

Amendă și permis suspendat pentru șoferii grăbiți

Poliţia susţine că noul sistem de siguranţă rutieră, care a costat aproximativ o mie de euro fiecare, este mai eficient decât limitatoarele de viteză clasice.

"În momentul în care conducătorii auto au circulat în anumite momente şi au fost determinaţi să oprească pentru că aveau o viteză peste limită, a doua oară şi-au învăţat lecţia şi circulă cu o viteză care este reglementată în interiorul localităţii. Deci uşor, uşor se adaptează acestor condiţii impuse de semaforul electric", a explicat Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Braşov.

Conducătorii auto care depăşesc în oraş viteza legală de 50 km/h pot fi sancționați cu până la 20 de puncte de amendă şi pot rămâne chiar fără permis pentru 90 de zile.

