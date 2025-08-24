A fost din nou haos pe podul Prieteniei de la Giurgiu-Ruse. Românii care au plecat în vacanţă în Bulgaria sau Grecia au stat bară la bară kilometri întregi. Şi rutele ocolitoare sunt mai puţine. Seceta a suspendat bacul de la Bechet după ce Dunărea este la jumătate din nivelul normal.

Aşa a început drumul spre vacanţă pentru mii de români care au ajuns la punctul de trecere de la Giurgiu. Lucrările de la Podul Prieteni, pe partea bulgărească, sunt în plină desfăşurare.

"Cu doar o săptămână înainte de începutul toamnei, Podul de la Giurgiu rămâne blocat în aglomerație. În spatele meu, coada de mașini și camioane se întinde pe mai bine de trei kilometri" a spus reporterul Observator Marko Pavlovici.

"Am rude care au plecat acum 2 zile si au stat si două trei ore. Sperăm să stăm cât mai puţin, dar ce se vede aici nu avem mari speranţe" a spus cineva.

Cozi interminabile la ghişee, pentru taxa de pod

Cozi sunt şi la ghişeele de plată pentru taxa de pod. Şoferii s-au plâns că nu se poate achita online şi din cauza asta se formează coloane uriaşe de maşini.

"Stăm la cozi, că asta am învăţat, asta facem. Cred că stăm două ore. Am încercat să evităm şi am pierdut un feribot la Zimnicea şi ne-am întors şi acum stăm la coadă. Ce să facem dacă podurile se pot face doar vara, când pleacă lumea în concedii" a spus cineva.

"Din mai de când a început cu turismul, tot aşa este. Mai ales pe weekend, pe weekend este foarte, foarte aglomerat" a spus un şofer de TIR.

Autorităţile le recomandă turiştilor şi rutele alternative

Podul de la Calafat sau punctele de trecere Negru Vodă şi Vama Veche, ar însemna pentru cei care merg în Grecia un ocol destul de mare. Cele mai scurte variante in kilometri sunt prin Turnu Măgurele şi Zimnicea, însă putem pierde timp în aşteptarea bacului, care oricum are o capacitate redusă de a prelua fluxul mare de turişti. În plus, şi punctul de trecere cu bacul de la Bechet a fost suspendat. Dunărea e la jumătate faţă nivelul normal din august.

"Foarte scăzută faţă de alţi ani, nu mai e cum a fost. Dacă mergeţi spre Olt, spre Corabia, puteţi să mergeţi pe jos până la jumătate" a spus cineva.

"Este o perioadă de secetă şi probabil se va menţine şi în perioada următoare cu un debit foarte de scăzut pe acest tronson al Dunării" a spus Daniel Naicu, director tehnic al Administrației Bazinală de Apă Jiu.

Autorităţile spun că nu pot estima când vor fi reluate cursele.

