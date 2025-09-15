Video Șoferul care l-a lăsat fără un picior pe un bărbat din Constanța voia să fugă din țară. A intrat glonț în el
Accident cumplit în satul Răzoarele din judeţul Constanţa. Un bărbat a fost spulberat de o maşină care circula cu mare viteză şi a rămas fără un picior. S-a întâmplat în toiul nopţii, iar şoferul a fugit de la locul accidentului şi a gonit spre Ostrov, cu intenţia de-a părăsi ţara. Poliţiştii l-au prins la timp.
Șoferul de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat pentru 30 de zile, au hotărât magistrații din Constanța.
L-a spulberat într-o secundă
Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum șoferul circulă cu o viteză amețitoare și pur și simplu îl spulberă pe bărbatul de 39 de ani care circula printr-un loc nepermis.
Șoferul a fugit de la locul accidentului cu intenția de a părăsi țara, spun anchetatorii. Polițiștii l-au urmărit, l-au prins, l-au imobilizat și l-au dus la sediul poliției. Acolo, individul a refuzat să facă testul pentru alcool și nici nu a vrut să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice. Victima, bărbatul de 39 de ani, tată a trei copii, a scăpat cu viață ca prin minune, spun medicii, care au fost nevoiți să îi amputeze un picior.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰