Accident cumplit în satul Răzoarele din judeţul Constanţa. Un bărbat a fost spulberat de o maşină care circula cu mare viteză şi a rămas fără un picior. S-a întâmplat în toiul nopţii, iar şoferul a fugit de la locul accidentului şi a gonit spre Ostrov, cu intenţia de-a părăsi ţara. Poliţiştii l-au prins la timp. 

la 15.09.2025 , 13:36

Șoferul de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat pentru 30 de zile, au hotărât magistrații din Constanța.

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum șoferul circulă cu o viteză amețitoare și pur și simplu îl spulberă pe bărbatul de 39 de ani care circula printr-un loc nepermis. 

Șoferul a fugit de la locul accidentului cu intenția de a părăsi țara, spun anchetatorii. Polițiștii l-au urmărit, l-au prins, l-au imobilizat și l-au dus la sediul poliției. Acolo, individul a refuzat să facă testul pentru alcool și nici nu a vrut să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice. Victima, bărbatul de 39 de ani, tată a trei copii, a scăpat cu viață ca prin minune, spun medicii, care au fost nevoiți să îi amputeze un picior. 

