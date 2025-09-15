Accident cumplit în satul Răzoarele din judeţul Constanţa. Un bărbat a fost spulberat de o maşină care circula cu mare viteză şi a rămas fără un picior. S-a întâmplat în toiul nopţii, iar şoferul a fugit de la locul accidentului şi a gonit spre Ostrov, cu intenţia de-a părăsi ţara. Poliţiştii l-au prins la timp.

Șoferul de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior arestat pentru 30 de zile, au hotărât magistrații din Constanța.

L-a spulberat într-o secundă

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum șoferul circulă cu o viteză amețitoare și pur și simplu îl spulberă pe bărbatul de 39 de ani care circula printr-un loc nepermis.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul a fugit de la locul accidentului cu intenția de a părăsi țara, spun anchetatorii. Polițiștii l-au urmărit, l-au prins, l-au imobilizat și l-au dus la sediul poliției. Acolo, individul a refuzat să facă testul pentru alcool și nici nu a vrut să meargă la spital pentru recoltarea probelor biologice. Victima, bărbatul de 39 de ani, tată a trei copii, a scăpat cu viață ca prin minune, spun medicii, care au fost nevoiți să îi amputeze un picior.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰