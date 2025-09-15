Accident dramatic surprins de camerele de supraveghere pe o stradă din satul Răzoarele, comuna Oltina, Constanța. Un tată a trei copii a rămas fără un picior, după un șofer băut a intrat cu viteză în el.

Bărbatul de 39 de ani ieșise dint-un bar și traversa strada când a fost lovit violent, în plin, de un autoturism care circula cu mare viteză. Victima a fost aruncată în aer la câțiva metri, iar în urma impactului violent un picior i-a fost smuls din genunchi.

Pe stradă, se mai aflau și alți bărbați care ieșiseră și ei de la barul din localitate. Șoferul vinovat a părăsit locul accidentului și se îndrepta spre Ostrov, cu intenția de a ieși din țară. Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, bărbatul fiind interceptat în localitatea Lipnița.

Individul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. A fost reținut pentru 24 de ore și urează să fie prezentat cu propunere de arestare.

Ce spun polițiștii

La data de 9 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Medgidia,

sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 31 de ani.

Acesta este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

Din probatoriul administrat în dosar a rezultat că, la data de 9 septembrie a.c., în jurul orei 03.00, bărbatul ar fi condus un autoturism, pe strada Oltina din satul Răzoare, și ar fi accidentat un bărbat, de 39 de ani, care ar fi traversat strada prin loc nepermis.

Ulterior, ar fi părăsit locul faptei, în direcția localității Ostrov, cu intenția de a ieși din țară.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestuia, bărbatul fiind interceptat în localitatea Lipnița.

Acesta a fost imobilizat și condus la sediul poliției.

Bărbatul a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Ulterior, a fost reținut, pentru 24 de ore, condus și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Judedțean Constanța.

Astăzi, 10 septembrie, va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Megidia, pentru a dispune cu privire la luarea unei măsuri preventive.

