Caz şocant lângă Bucureşti. O fetiţă de doi ani a căzut de la etajul patru al unui bloc din Chiajna, chiar de sub ochii părinţilor şi rudelor. Copila stătea pe pervazul ferestrei de la bucătărie, s-a dezechilibrat şi s-a prăbuşit în gol 15 metri, pe o maşină. Micuţa a supravieţuit dar este grav rănită.

Locuitorii din Militari Residence au fost aseară în stare de şoc. Incidentul, care a avut loc în jurul orei 21, a fost surprins de o cameră de supraveghere. Un bărbat care aştepta în faţa blocului a fost martor la scenele greu de privit şi a intervenit imediat. Pe imagini se vede cum o ia în braţe pe copilă, iar apoi sună disperat după ajutor. Câteva secunde mai târziu coboară şi părinţii micuţei.

"Am auzit un ţipăt, iar apoi, la câteva secunde distanţă am auzit o bubuitură foarte puternică şi apoi foarte multe ţipete. Vecinii i-au sfătuit pe părinţii să îl ducă la spital cu maşina domnului care era aici pentru că ar dura mai mult până să vină ambulanţa", povesteşte un martor.

"L-a pus pe pervaz că tot cerea acolo şi într-o fracţiune de secundă a căzut. Cu toţi în bucătărie. Noi suntem şocaţi, nu îmi revin. De aseară plâng încontinuu", povesteşte o vecină.

Copila a scăpat ca prin minune

Fetița a căzut de la aproximativ 15 metri și s-a prăbușit direct pe parbrizul mașinii. Geamul s-a crăpat, dar nu s-a rupt complet iar asta se pare că i-a salvat viața.

"S-au auzit ţipete, era jos. Nu îmi trebuie nimic, bine că a fost maşina aici, dacă nu era", spune proprietarul maşinii.

Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală spun că fetiţa a suferit un tramatism toraco-abdominal şi au internat-o la Terapie Intensivă. Deci e grav rănită, este stabilă. Poliţiştii au deschis o anchetă.

"Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă", transmite un purtător de cuvânt al poliţiei.

În ultimii 7 ani, în România, peste 7.000 de copii au căzut de la înălțime. Unul dintre cele mai şocante cazuri a avut loc în 2021. O fetiţă şi un băiat de 2 ani , gemeni, au murit după ce au căzut de la etajul 10. În tot acest timp, mama lor făcea live pe Facebook. Femeia a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă.

