O echipă de tineri din Cluj a reușit ce părea imposibil: a construit o mașină care funcționează exclusiv cu energie solară. Proiectul lor, botezat SOLIS Hyperion, a fost desemnat câștigătorul Bursei Salonului Auto Bucureşti, ediţia 2025, competiție dedicată inovației în mobilitatea urbană inteligentă, desfășurată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În cadrul evenimentului, studenții au prezentat componente din autovehicul, dar și visul de a transforma energia verde în viitorul transportului.

Echipa SOLIS a Universității Tehnice din Cluj-Napoca a fost desemnată câștigătoarea Bursei Salonului Auto Bucureşti din acest an. Tinerii au impresionat juriul cu Hyperion - un vehicul alimentat exclusiv cu energie solară.

Modelul este cel mai avansat vehicul creat de echipa clujeană. Are șasiu din fibră de carbon, o suprafață solară de 6 metri pătrați și un design aerodinamic complet revizuit.

Concursul Bursa SAB, organizat de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Salonul Auto București, a ajuns anul acesta la cea de-a opta ediție.

Salonul Auto București este locul unde inovația și educația tehnică își găsesc spațiu și susținere.

La Concursul Bursa SAB 2025 a participat și echipa Horizon, care a creat un dispozitiv românesc ce transformă viziera căștii de motociclist într-un ecran inteligent, proiectând informațiile esențiale direct în fața ochilor.

Alături de proiectele dezvoltate de tânăra generație de inventatori, care fac parte din campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, vizitatorii salonului pot descoperi și invenții istorice semnate de Justin Capră. Printre ele, Soleta 125E, cea mai economică mașină din lume, și Oroles, un electroscuter experimental.

