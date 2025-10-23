Nu este un secret că pe marginea drumurilor sau pe câmpuri vedem abandonate teancuri de textile uzate, împrăştiate de ploi şi vânt. Judeţul Gorj de exemplu se confruntă cu această situaţie neplăcută, iar problema este vizibilă de ani buni. Tocmai de aceea, autorităţile au adus primele containere destinate colectării hainelor vechi care vor fi amplasate atât în zonele urbane, cât şi rurale. În timp ce localnicii promit că vor fi responsabili, Garda de de Mediu îi avertizează pe cei care nu vor respecta noua iniţiativă care vine la pachet cu amenzi usturătoare.

Haine vechi, genţi uzate şi materiale sfâşiate. Sunt urmele nepăsării care sufocă natura, într-un loc unde înainte creştea iarbă. Acum, cresc munţi de textile.

"Din păcate aşa s-a întâmplat […] deoarece noi la nivelul judeţului nu am avut implementat un sistem de colectare a hainelor vechi. Iar cei care voiau să scape de ele le aruncau aici pe câmp" a explicat Luis Popa, directorul Serviciului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj.

Acum, totul e pe cale să se schimbe. Primele pubele destinate colectării hainelor vechi au ajuns deja în judeţul Gorj şi vor fi amplasate în 51 de localităţi, atât rurale, cât şi urbane. Noul serviciu, însă, ar putea veni la pachet cu o creştere a taxei de colectare.

"Sperăm ca această influenţă să nu fie mai mult de 1- 2 lei maxim de persoană" a mai spus Luis Popa.

Odată cu noile pubele vin, însă, şi controalele. Iar amenzile nu-s deloc mici.

"Cu siguranţă vor fi identificate şi sancţionate. Riscă sancţiuni de la 30.000 la 45.000 de lei" a punctat Gheorghe Sanda, comisarul-şef al Gărzii de Mediu.

Localnicii sunt şi ei încântaţi de iniţiativă.

Amplasarea containerelor va începe de la 1 noiembrie.

