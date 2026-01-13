Antena Meniu Search
Video Soluția ieftină pentru încălzirea apartamentului care poate fi fatală. Ce recomandă specialiştii

Mare atenţie cum alegeţi să vă încălziţi în această perioadă. Gerul forţează mâna multor români, care aleg aragazul din bucătărie pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă. Specialiştii vin, însă, cu soluţii sigure.

la 13.01.2026 , 08:47

O mare parte din țară se află sub cod galben de temperaturi foarte scăzute între -19 și - 9 grade Celsius.

Astfel se recomandă folosirea responsabilă a surselor de încălzire din locuințe. Specialiștii atrag atenția că orice improvizație poate crea situații periculoase, iar focul lăsat nesupravegheat poate transforma rapid confortul în risc. 

Totodată, temperaturile care au scăzut în ultimele zile pot determina mai multe persoane din considerente economice să folosească aragazul din bucătărie drept sursă de încălzire. Această practică este extrem de periculoasă și poate duce la intoxicație cu monoxid de carbon. 

Autoritățile recomandă verificarea centralelor și a instalațiilor de gaz. Totodată se recomandă utilizarea detectoarelor de gaz, toate acestea pentru a preveni orice formă de risc.

atentie gaze incalzire vreme rece frig extrem aragaz centrala termica
