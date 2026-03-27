Au înflorit caişii! Şi bucuria e cu atât mai mare, pentru că acum ne bucurăm de flori şi de miros îmbietor, iar, la vară, de fructe gustoase şi zemoase. Asta, bineînţeles, dacă frigul nu dă peste cap producţia.

Roz cât vezi cu ochii şi parfum de primăvară. Aşa arată multe livezi de caişi din judeţul Alba, acum, la început de primăvară. Pomii abia dacă-şi mai pot ţine crengile la cât de plini sunt.

"Putem vedea pe partea unde nu a dat soarele, se văd mugurii care încă nu au pornit. În schimb dacă o întoarcem este în plină floare. Floarea este foarte sănătoasă, au albinele sunt prezente, se face polenizarea la timp", a declarat Sonia Morar, inginer horticol.

În ciuda peisajului, care promite fructe savuroase, pomicultorii rămân rezervaţi.

"Comparativ cu anul trecut da, este mult mai târzie înflorirea. ceea ce ne dă ceea ce este foarte bine. Sperăm că nu o să mai vină îngheţul de primăvară aşa cum a fost anul trecut, în care an care a fost cu daună totală", a declarat Ionela Morar, administrator Livadă.

Spectacol de culoare în livezile din Alba

Iar asta pentru că vremea este cea care poate schimba cu totul producţia.

"Avem dacă este mult prea cald deşi credem că este bun pentru pom, ar putea usca polenul ceea ce face ca floarea să aibă un timp de viaţă mai scurt în care poate fi polenizată. Dacă este prea umed intră boala mai uşor. Sau dacă este prea rece se reduce din cantitatea de fruct care rămâne pe pom", a declarat Sonia Morar, inginer horticol. .

De altfel, pentru cele mai bune caise, există şi cele mai simple trucuri.

"De obicei ar trebui să tăiem la înălţimea la care omul poate să ajungă să culeagă cât mai uşor fructele din livadă. Dar, dacă în cazul în care pronosticul arată îngheţuri târzii, trebuie să lăsăm ramuri cât mai lungi pentru că astfel floarea care iese sus se va salva mult mai uşor", a declarat Ioan Morar, expert pomicol.

Dacă vremea va rămâne de partea pomicultorilor, producţia de caişi de anul acesta ar putea fi mai mare faţă de cea de anul trecut, Asta se traduce prin venituri mai mari pentru ei și prețuri mai mici pentru noi.

