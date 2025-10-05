Drumul Poienii din Brașov s-a transformat, în acest weekend, într-o scenă de spectacol pentru marea finală a sezonului de viteză în coastă. Motoarele turate la maximum, adrenalina și emoția sunt ingredintele care vor decide campionii. Manşele decisive vor avea loc în această după-amiază și pot fi urmărite live pe Antena Play.

Deși vineri a nins la Brașov, iar ieri a plouat, vremea nu i-a speriat pe fanii motorsportului. Sute de pasionați au venit să urmărească etapa finală a Campionatului Național de Viteză în Coastă, organizată de Marco Leu, fiul legendarului campion Mihai Leu.

Luptă strânsă pentru titlu. Radu Benea, lider surpriză

După prima zi de concurs, clasamentul are un lider surpriză: Radu Benea. În premieră, el domină categoria open și poate deveni campion.

Femeile din motorsport: "Concurența cu bărbații e acerbă"

Printre sutele de cai putere și rivalitățile masculine, se fac remarcate și două femei curajoase. Una dintre ele este Antonia Tănăsie, femeie pilot, care vrea să inspire o nouă generație de fete să intre în lumea vitezei.

"Îmi pare foarte rău că suntem atât de puține fete, dar sper ca prin participarea noastră să reușim să încurajăm tinerele să vină în număr cât mai mare la viteză în coastă", spune ea. Iar despre competiția cu bărbații, zâmbește: "Acerbă. Acerbă, la propriu".

