Vezi și

Charlie este un cal din rasa Fjord, renumit pentru temperamentul său foarte liniștit și relaţia afectivă pe care o leagă cu oamenii. Are zece ani şi concurează la competiţii internaţionale de aproape o jumătate de viaţă alături de Maria, jocheul lui.

Munca în echipă aduce rezultate incredibile

Maria Podină: E un cal numai bun de lucrat cu copiii, e foarte calm, ascultător şi am fost la concursul working equitation, unde am luat împreună locul 1. E fericit şi puţin agitat că e primul lui interviu şi are emoții.

Cu ajutorul lui Charlie şi al antrenorului, Maria s-a îndrăgostit de echitaţie.

Maria Podină: Este un sport minunat. Este un sport care te învaţă să comunici mai bine şi e pur şi simplu minunat.

Şi Sarah știe că un cal este o mare responsabilitate, chiar daca are doar nouă ani.

Sarah: Îmi place pentru că îmi plac foarte mult animalele şi îmi place să stau cu ele.

Sandu Costică, profesor echitație: Relația dintre călăreţ şi cal trebuie să fie una bună. Trebuie să fie o relaţie bună, trebuie să răsplăteşti calul când îţi lucrează bine.

De la hobby la stil de viaţă

Miruna practică echitația de şase ani. Iniţial, tânăra a privit antrenamentele ca pe un hobby, iar mai apoi echitația i-a adus și o bursă.

Miruna Moroșanu, elevă: Dintotdeauna m-a bucurat foarte mult relaţia pe care am reuşit să o creez cu caii şi echitaţia a fost ca o relaxare.

Specialiștii spun că echitaţia este o modalitate de a-ți îmbunătăți postura și echilibrul, ajută la dezvoltarea încrederii în sine și a disciplinei, dar reduce şi stresul. Pentru tinerii care își doresc performanță, o lecție de echitație costă 100 de lei, iar cei care doresc doar plimbări de agrement vor plăti 150 de lei pe oră.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei De unde vă faceţi cel mai des aprovizionarea cu verdeţuri şi legume? Pieţe Supermarket Alte surse

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰