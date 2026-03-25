Stațiunea între 2 anotimpuri. Turiştii se bucură fie de plimbări însorite, fie de distracţie pe pârtie

Ba e iarnă, ba e vară. Iar asta nu doar că se simte, dar se şi vede cu ochiul liber în Poiana Braşov. Turiştii care îşi fac vacanţa acolo în această perioadă se bucură fie de o plimbare relaxantă, fie de schi.

În Poiana Braşov, la baza staţiunii, primăvara e la ea acasă. În centrul staţiunii, temperatura atmosferică, la miezul zilei, a fost de 9 grade Celsius. "Când intră soarele în nori zici că e iarnă, când iese soarele e primăvară, deschizi geaca, îţi dai fesul jos".

Imaginea se schimbă, însă... la înălţime. La aproximativ 1.700 de metri altitudine, în masivul Postăvarul, iarna e încă la ea acasă, iar zăpada din abundenţă de pe pârtii şi peisajul alb al munţilor sunt câteva din motivele pentru care am această convingere.

În zona superioară a domeniului schiabil Poiana Brașov sunt deschise patru pârtii, Drumul Roșu, Kanzel, Lupului și Sulinar. Grosimea medie a stratului de zăpadă e de 20 de centimetri.

Claudiu Loghin

