Stațiunea între 2 anotimpuri. Turiştii se bucură fie de plimbări însorite, fie de distracţie pe pârtie
Ba e iarnă, ba e vară. Iar asta nu doar că se simte, dar se şi vede cu ochiul liber în Poiana Braşov. Turiştii care îşi fac vacanţa acolo în această perioadă se bucură fie de o plimbare relaxantă, fie de schi.
În Poiana Braşov, la baza staţiunii, primăvara e la ea acasă. În centrul staţiunii, temperatura atmosferică, la miezul zilei, a fost de 9 grade Celsius. "Când intră soarele în nori zici că e iarnă, când iese soarele e primăvară, deschizi geaca, îţi dai fesul jos".
Imaginea se schimbă, însă... la înălţime. La aproximativ 1.700 de metri altitudine, în masivul Postăvarul, iarna e încă la ea acasă, iar zăpada din abundenţă de pe pârtii şi peisajul alb al munţilor sunt câteva din motivele pentru care am această convingere.
În zona superioară a domeniului schiabil Poiana Brașov sunt deschise patru pârtii, Drumul Roșu, Kanzel, Lupului și Sulinar. Grosimea medie a stratului de zăpadă e de 20 de centimetri.
