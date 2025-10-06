Antena Meniu Search
Strat de zăpadă de peste 40 centimetri la Vârful Omu. Sunt posibile avalanşe

Cel mai mare strat de zăpadă măsurat de meteorologi în zona de munte este de 41 de centimetri la Vârful Omu, urmat de 23 centimetri la Vârfu Ţarcu şi 15 centimetri la Bâlea-Lac.

de Redactia Observator

la 06.10.2025 , 18:27
Strat de zăpadă de peste 40 centimetri la Vârful Omu. Sunt posibile avalanşe

Conform Buletinului nivometeorologic transmis luni de către Centrul Regional Transilvania Sud de la Sibiu, sunt posibile avalanşe mici şi medii la peste 2.000 de metri altitudine, în munţii Făgăraş şi Bucegi.

