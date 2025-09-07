Antena Meniu Search
Video Street Food Festival pe Bulevardul Kiseleff din Bucureşti. Oamenii, cuceriţi de arome: "A evoluat foarte mult"

Primul weekend din septembrie s-a transformat într-un festin culinar în Capitală! Street Food Festival a adunat sute de oameni care au testat mâncăruri delicioase, de la rețete tradiționale până la preparate noi și interesante. Sub cerul liber, cu toții s-au bucurat de mâncare și de momente petrecute împreună cu cei dragi. 

de Alexia Bucur

la 07.09.2025 , 10:54

De la preparate tradiționale, pregătite cu atenţie până la inovații culinare, Street Food Festival a oferit o experiență culinară de neuitat, într-un cadru perfect - Bulevardul Kiseleff.

În inima Bucureștiului, weekendul acesta nu miroase a toamnă, ci a mâncare bună. Zeci de rulote transformă Bulevardul Kiseleff într-o adevărată piață în aer liber. Atmosfera e relaxată, iar oamenii vin cu familia, cu prietenii sau cu multă poftă!

Atât pentru cei proaspăt întorşi din vacanţă, care vor să rămână cu sufletul în concediu, cât şi pentru cei care îşi doresc ci ardoare să plece undeva, Street Food a fost soluţia ideală a unei mese gustoase.

Articolul continuă după reclamă

"Mi se pare că a evoluat foarte mult faţă de anul trecut. Mi se pare că au fost mult mai mulţi oameni anul acesta, şi chiar s-a văzut diferenţa şi la organizare", spune un bărbat.

Festivalul continuă și astăzi. 

