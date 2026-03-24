Încă un copil de doar 5 ani a murit după ce a căzut de la etaj, într-un bloc din Capitală. Al doilea, în doar 48 de ore. Vecinii spun că băieţelul s-ar fi aplecat după o jucărie, într-o secundă de neatenţie a părinţilor. Un lanţ de accidente tulburătoare, care ne arată, din nou, cât de importantă este nu doar supravegherea, ci şi prevenţia.

"Eram la maşină şi dintr-o dată am auzit o bubuitură şi... ce, ce...s-a auzit rău! Noi strigam la părinţii lui să coboare, ei nu ştiau ce se întâmplă", spune un vecin. Abia se lăsase întunericul când băiatul de 5 ani se juca singur, aproape de fereastră. Un singur pas greşit şi copilul a căzut de la etajul 8 al blocului în care locuia. După o oră de rescuscitări, din păcate, copilul de doar 5 ani nu a putut fi salvat de medici. Din păcate, aceştia au fost nevoiţi să declare decesul. Acesta a fost resuscitat sub privirile vecinilor care au rămas şocaţi de întrega scenă.

Un moment greu de privit pentru părinţii în stare de şoc, care au fost protejaţi de poliţişti în tot acest timp. Băiatul de 5 ani era cel mai mic dintre cei patru copii ai familiei de origine siriană. Locuiau în sectorul 2 al Capitalei de 4 ani şi toţi vecinii spun despre ei că erau liniştiţi. Nenorocirea vine la doar o zi după ce un alt copil de 5 ani a sfârşit în acelaşi mod. A căzut tot de la etajul 9, într-o zonă de lux a Capitalei, în timp ce fusese lăsat nesupravegheat de mamă. Femeia, de origine israeliană, ar avea probleme psihice. Declinul ei ar fi început acum o lună după moartea mamei, povestesc vecinii care lansează, totodată, acuzaţii grave. "Nu părea un om afectat de moartea copilului, asta mă durea, când mă uitam la ea. Părea aşa într-o lume a ei", spune un martor.

Surse din anchetă spun că, acum câteva zile, vecinii ar fi surprins-o pe femeie la balcon, în timp ce încerca să arunce copilul peste balustradă. Internată acum la Spitalul de Psihiatrie Obregia, mama nu a putut fi încă audiată din cauza şocului. Un pericol subestimat, de multe ori, duce însă la tragedii pe bandă rulantă. Datele arată că, în medie, 2–3 copii cad zilnic de la înălţime în România. Anual, vorbim despre aproape 1.000 de victime. Cei mai expuşi sunt copiii sub 5 ani. Trist este că 70% dintre accidente ar fi putut fi evitate.

